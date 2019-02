Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés szerdán kezdi tárgyalni a kormány vagyonkezelő alapítványok létrehozását lehetővé tevő törvényjavaslatát.","shortLead":"Az Országgyűlés szerdán kezdi tárgyalni a kormány vagyonkezelő alapítványok létrehozását lehetővé tevő...","id":"20190220_A_csaladi_vagyonok_konnyebb_kezeleset_targyalja_a_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65af566-dd40-42aa-947f-64f79f27ea13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_A_csaladi_vagyonok_konnyebb_kezeleset_targyalja_a_parlament","timestamp":"2019. február. 20. 08:17","title":"A családi vagyonok könnyebb kezelését tárgyalja a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9106c4a1-e825-4c8f-a4f1-054c01e85ffd","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Firomecekre és szevergyánokra oszlott a macedón társadalom, miután elfogadták az ország névcseréjét. A kormánypártoknak sem könnyű, az eddigi fő témájuk elmenekült az országból és Magyarországon nyert menedéket.","shortLead":"Firomecekre és szevergyánokra oszlott a macedón társadalom, miután elfogadták az ország névcseréjét. A kormánypártoknak...","id":"20190218_EszakMacedonia_masfel_evvel_Gruevszki_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9106c4a1-e825-4c8f-a4f1-054c01e85ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfefcb64-3ba0-4629-9eb4-1802c2b7f772","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_EszakMacedonia_masfel_evvel_Gruevszki_utan","timestamp":"2019. február. 18. 18:10","title":"Gondban van a macedón kormány, mióta fő témájuk Budapestre szökött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke születik.","shortLead":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke...","id":"20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778980-f2ee-47c8-8088-6ee5705d9ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","timestamp":"2019. február. 19. 11:55","title":"Először erősítette meg a Vatikán: szabályozzák, mi legyen a papok titokban született gyerekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4c1f8c-7e99-4ee0-a255-34abf3ebd5be","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent latba vet, hogy sikerüljön megszereznie első játékfilmes Oscar-díját. Ám ha a legjobb film díját vasárnap a Roma kapja, annak szakértők szerint mindenképpen komoly hatása lesz a filmiparra - írta vasárnap a The New York Times.","shortLead":"Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent...","id":"20190218_Oscar_gala_Netflix_jatekfilm_Roma_filmipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4c1f8c-7e99-4ee0-a255-34abf3ebd5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac674dfd-656a-47e6-a54e-89ae997bc1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Oscar_gala_Netflix_jatekfilm_Roma_filmipar","timestamp":"2019. február. 18. 17:30","title":"Komoly hatással lesz a filmiparra, ha Oscart nyer a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feljelentést kapott, bűncselekmény hiányában azonban nem indított nyomozást annak az idős férfinak az ügyében a rendőrség, aki egy videó tanúsága szerint egy házi sertéssel fajtalankodhatott Dunaharasztiban. Ezt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte a 24.hu kérdésére.\r

","shortLead":"Feljelentést kapott, bűncselekmény hiányában azonban nem indított nyomozást annak az idős férfinak az ügyében...","id":"20190219_dunaharaszti_gazda_diszno_feljelentes_buncselekmeny_hianya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e913b4-0b7e-4ae8-83b1-43f618b6fec5","keywords":null,"link":"/elet/20190219_dunaharaszti_gazda_diszno_feljelentes_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. február. 19. 18:44","title":"Nem indult nyomozás a dunaharaszti gazda ellen, aki állítólag disznóval fajtalankodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna a demonstrálókat az úttest elhagyására. ","shortLead":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna...","id":"20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435e3e2-250c-40e2-8862-a7fd2c92d821","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 18. 13:55","title":"Tüntetők bírságát engedte el a bíróság, jogszerűtlen volt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését, azt azonban nem érti, mi szükség van az MTA átvilágítására, különösen a pénzelvonásra, de bízik benne, hogy megállapodás, és nem döntés lesz a végén.","shortLead":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését...","id":"20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc73b4b8-e74f-4717-bbcf-9f70e0c62241","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","timestamp":"2019. február. 19. 09:06","title":"Lovász László: Palkovics úr kiváló mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással együtt sem feltétlen olcsók. ","shortLead":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással...","id":"20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e2a8f3-5463-4011-8dad-c88cf427c601","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","timestamp":"2019. február. 18. 17:23","title":"Közel 60 féle, messze nem csak tipikus nagycsaládos autó van, amire kormány pénzt adna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]