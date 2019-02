Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Létrehoztak egy Utalási Bizottságot a Magyar Államkincstárban, ennek feladata „minden héten áttekinteni, monitorozni a várható kiutalásokat a társadalombiztosítási és bérszámfejtési oldalon.”","shortLead":"Létrehoztak egy Utalási Bizottságot a Magyar Államkincstárban, ennek feladata „minden héten áttekinteni, monitorozni...","id":"20190220_A_nyugdijbotrany_utan_bizottsag_dont_majd_a_nyugdijak_kiutalasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dede726-d5b6-4059-a92d-a8918cde4e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_A_nyugdijbotrany_utan_bizottsag_dont_majd_a_nyugdijak_kiutalasarol","timestamp":"2019. február. 20. 11:46","title":"A nyugdíjbotrány után bizottság dönt majd a nyugdíjak kiutalásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű autókat is lehet vásárolni.","shortLead":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű...","id":"20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e0020-9b4c-41c0-b5c8-504d8113acc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","timestamp":"2019. február. 21. 13:21","title":"Ilyen 7 üléses családi autót vagy 7-es BMW-t vehetünk az új Samsung csodatelefon árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint a kormány nem támogat ellenzéki vezetésű várost. Márki-Zay Péter szerint tavaly is ellenszélben dolgoztak, az idén is megoldják.","shortLead":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint...","id":"20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf9ec86-1880-4ad5-9b57-ef42dfcb6ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","timestamp":"2019. február. 20. 06:15","title":"Befenyítették Márki-Zayt: Hetente szervez forradalmat a kormány megdöntésére, semmilyen támogatást nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új Soros-Juncker kampánnyal.","shortLead":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új...","id":"20190221_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f52c4-d43d-4a60-a7f6-af0c8ae63835","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2019. február. 21. 10:24","title":"A kormány lepöckölte a Bizottság és a Néppárt kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","shortLead":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","id":"20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad1341-6cb4-4492-9b8c-41ac084a7ca9","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. február. 20. 21:26","title":"Fia született a meleg szerb miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190220_Karacsony_Gergely_Orban_dolgozoszobalyarol_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3419d8dc-9e0a-49b3-983a-a4669084185f","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Karacsony_Gergely_Orban_dolgozoszobalyarol_irt","timestamp":"2019. február. 20. 13:33","title":"Karácsony Gergely Orbán \"dolgozószobályáról\" írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel gondolja.\r

","shortLead":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel...","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3211f5-3e6c-484a-894a-74032d55495c","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","timestamp":"2019. február. 19. 16:13","title":"A kormány már bele is kötött az Európai Bizottság állásfoglalásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]