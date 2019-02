Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","shortLead":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","id":"20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39bc0-a30c-4f06-8480-1a695f043e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","timestamp":"2019. február. 21. 08:21","title":"5000 lóerős az új hiperautó, de 2 évet kell rá várni, ha most megrendeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát, a hatóság szerint Hadházy Ákos agresszív módon viselkedett a biztonsági őrökkel. Egy belső MTVA-s felvétel szerint ennek ellenkezője lehet igaz.","shortLead":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát, a hatóság szerint Hadházy Ákos...","id":"20190221_Egy_kozteves_video_szerint_Hadhazy_nem_tamadt_biztonsagi_orokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b60eb8-458c-4f59-9c64-3e261cdfbaca","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Egy_kozteves_video_szerint_Hadhazy_nem_tamadt_biztonsagi_orokre","timestamp":"2019. február. 21. 10:40","title":"Egy köztévés videó szerint Hadházy nem támadt biztonsági őrökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc60731-c272-4442-9878-5c5234838c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rohamosan öregszik a magyarországi járműpark, pedig nem cél, hogy \"youngtimer\" ország legyünk.","shortLead":"Rohamosan öregszik a magyarországi járműpark, pedig nem cél, hogy \"youngtimer\" ország legyünk.","id":"20190220_autok_atlageletkora_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dc60731-c272-4442-9878-5c5234838c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d34b97-693e-4d51-8ab2-cf8426174a32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autok_atlageletkora_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 20. 15:28","title":"Nem éppen örömteli, ami a magyar autóparkkal történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed a laposföld-elmélet.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed...","id":"20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b4f3d-1792-4090-b9c5-893f5e4bead4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","timestamp":"2019. február. 21. 08:03","title":"Nem érti, miért hiszik újabban olyan sokan, hogy lapos a Föld? Itt a magyarázat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem tartja helyesnek, ha valaki tüntet az ellen, akitől a forrásokat kapja.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem...","id":"20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bf40d-5eaa-42e5-875c-e671c33150ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","timestamp":"2019. február. 21. 08:10","title":"Náray-Szabó Gábor: A sorosozás nem az értelmiségnek szól, ne érezze magát idegesítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kerül bíróság elé egy két éve történt sajnálatos eset: egy iPad akkumulátora kigyulladt, a keletkezett tűz egy férfi halálát okozta, ezért perli az Apple-t az áldozat felesége.","shortLead":"Most kerül bíróság elé egy két éve történt sajnálatos eset: egy iPad akkumulátora kigyulladt, a keletkezett tűz...","id":"20190221_apple_per_kigyulladt_ipad_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32134fb3-abc8-48a1-b0aa-dfc51a5c8bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_apple_per_kigyulladt_ipad_halaleset","timestamp":"2019. február. 21. 12:03","title":"Beperelte az Apple-t a feleség, akinek meghalt a férje egy kigyulladt iPad okozta tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","id":"20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7741d-1b93-4b67-b703-ef90f246aecd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","timestamp":"2019. február. 21. 10:31","title":"Így kell nevet adni a cégnek, hogy a cégbíróság ne dobja vissza az ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]