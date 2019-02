Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik nővérszállóján. A fotói alapján a szállás borzalmas állapotban van. ","shortLead":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik...","id":"20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbf005a-87e5-4dc7-b36c-2456a845dac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","timestamp":"2019. február. 25. 22:20","title":"Egér esett a fejére a nővérszállón – borzasztó állapotokról beszél egy egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből ismerkedtünk meg vele.","shortLead":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből...","id":"20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c81f94-0b28-4b5b-9667-11c621dae2d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","timestamp":"2019. február. 25. 11:21","title":"Exkluzív: üléspróbát vettünk az F1-technikás új Volvo XC90-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","shortLead":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","id":"20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c650ce0f-2637-440d-8a99-53cb01807cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:12","title":"Meglepően olcsón bérel budai lakást Semjén Zsolt kitüntetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec235c89-9cbb-4d74-b809-bd3ed5c9da7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBLM kutatócég az idén is elemezte a felhasználók és a márkák között kialakuló érzelmi kötődést. Bár egy kicsit rontott, de azért még mindig igen előkelő helyen végzett az Apple.","shortLead":"Az MBLM kutatócég az idén is elemezte a felhasználók és a márkák között kialakuló érzelmi kötődést. Bár egy kicsit...","id":"20190226_mblm_felhasznalok_es_markak_kozotti_erzelmi_kotodes_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec235c89-9cbb-4d74-b809-bd3ed5c9da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a4fe0f-5326-4d3c-9d78-c9a1bd0da32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_mblm_felhasznalok_es_markak_kozotti_erzelmi_kotodes_2019","timestamp":"2019. február. 26. 12:33","title":"Valamit nagyon tud az Apple: ezen a listán messze lehagyja a Samsungot, a Google-t és a Microsoftot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg egy belső informátorra hivatkozva azt írja, 2020-ra az Apple Watch is megkaphatja azt a funkciót, amit a konkurens okosórák már régóta tudnak.","shortLead":"A Bloomberg egy belső informátorra hivatkozva azt írja, 2020-ra az Apple Watch is megkaphatja azt a funkciót, amit...","id":"20190226_apple_watch_6_alvasfigyelo_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0d966-80a6-42f0-ae4a-28e6c37168e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_apple_watch_6_alvasfigyelo_okosora","timestamp":"2019. február. 26. 15:33","title":"Régóta vágyott funkció kerülhet az Apple Watch-ba, de egy darabig még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját az Engadget újságíróinak is sikerült kipróbálniuk.","shortLead":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját...","id":"20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a361d95-a7e6-485a-a537-9907b78d478f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 20:03","title":"Itt van közelről a Huawei csodamobilja, az összehajtható Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]