[{"available":true,"c_guid":"6e9681b6-4267-40e7-8812-2c4b1b24cd25","c_author":"Pálinkás József","category":"itthon","description":"Azt az őszinte és felelős kormányzást nevezhetjük jónak, amikor nem a kormány, a kormányzati apparátus, netán egy szűk gazdasági vagy szellemi támogatói kör érdekei a meghatározóak – írja elemzésében az MTA volt elnöke. Pálinkás József a Beszélgetések a jövőről vitasorozatban fejtette ki nézeteit arról, milyen a jó kormányzás. ","shortLead":"Azt az őszinte és felelős kormányzást nevezhetjük jónak, amikor nem a kormány, a kormányzati apparátus, netán egy szűk...","id":"20190225_Palinkas_Jozsef_Az_oszinte_es_felelos_kormanyzasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9681b6-4267-40e7-8812-2c4b1b24cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb05ae-d0a0-4c48-81a4-c02c942ce382","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Palinkas_Jozsef_Az_oszinte_es_felelos_kormanyzasrol","timestamp":"2019. február. 25. 16:30","title":"Pálinkás József: Az őszinte és felelős kormányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre inthető, ami a zúgó városi élet során kimondottan hasznos funkció.","shortLead":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre...","id":"20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaa7bec-8e73-4013-b523-161145446f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","timestamp":"2019. február. 24. 16:03","title":"Sokszor praktikus: ez a fejhallgató automatikusan lenémul, ha hirtelen a füléhez kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter meghallgatását az MTA kutatóintézeteinek finanszírozási terveiről.","shortLead":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László...","id":"20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20bf224-1712-4e5b-84f4-5acc1f453cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 25. 16:50","title":"MTA-ügy: a Fidesz nem akarja meghallgatni Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap délután leplezte le a Nokia az idei csúcsmobilját, a Nokia 9 PureViewt, aminek különlegességét nem a készülék belsejében, hanem a hátoldalon kell keresni.","shortLead":"Vasárnap délután leplezte le a Nokia az idei csúcsmobilját, a Nokia 9 PureViewt, aminek különlegességét nem a készülék...","id":"20190224_nokia_9_pureview_bemutato_specifikacio_nokia_9_pureview_ara_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91251d0-18e2-49df-a3ed-63b4c28382de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nokia_9_pureview_bemutato_specifikacio_nokia_9_pureview_ara_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 24. 19:03","title":"5 kamerát kapott a Nokia új csúcsmobilja, itt a Nokia 9 PureView","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora nem maradhat.","shortLead":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora...","id":"20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78601f1b-18a5-4084-a74e-9ca57b52f219","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","timestamp":"2019. február. 25. 08:39","title":"Kiutasították Vietnamból a Kim Dzsong Un-imitátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","shortLead":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","id":"20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb164a9-9f53-4275-8982-e196a812afe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Nem sok ilyen 30 milliós Maserati van az utakon, ráadásul ez lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például a globális felmelegedés okozta tömeges korallfehéredés vagy pusztító erejű vihar után – állapították meg az ausztráliai Southern Cross Egyetem kutatói.","shortLead":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például...","id":"20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d10e2-9dc9-4038-8d8b-c808aa4a9b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","timestamp":"2019. február. 25. 13:03","title":"Oda kellene figyelnünk rájuk: 9-12 évükbe telik a koralloknak, mire felépülnek egy \"betegségből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]