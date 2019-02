Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban tárgyaló Kim Dzsong Unt. Egyben a lapok felkérték az embereket, hogy új munkasikerekkel várják vissza az ország vezetőjét.","shortLead":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban...","id":"20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe3907-d338-418a-8455-1b63b5dbd996","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. február. 27. 13:54","title":"Észak-Koreában máris hiányolják Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen fellőtték az Airbus repülőgépgyártó és a OneWeb első hat műholdját abból a sok száz darabból felépülő hálózatból, amellyel a vállalkozás olcsó internet- és telefonszolgáltatást akar biztosítani világszerte.","shortLead":"Sikeresen fellőtték az Airbus repülőgépgyártó és a OneWeb első hat műholdját abból a sok száz darabból felépülő...","id":"20190228_oneweb_muholdas_internet_telekommunikacio_szojuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be257c9b-1528-4bd2-ac9e-ef642d4161dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_oneweb_muholdas_internet_telekommunikacio_szojuz","timestamp":"2019. február. 28. 06:03","title":"Olcsó internetet szórnak majd: elindult az első 6 műhold a 2000 darabos hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt magyarázza el, hogyan lehet valaki öngyilkos.","shortLead":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt...","id":"20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd8944-5fdd-45ae-b7fc-52b3351a4e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","timestamp":"2019. február. 27. 12:33","title":"Öngyilkosságra buzdító képsorok kerültek a mesékbe a gyerek YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91553a85-c59b-421c-b21c-381cd06940ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 milliárd forint EU-s támogatás ment el különböző szabadidős, közösségi programokra, de egyre több jel utal arra, hogy nem mindenhol költötték el a pénzeket a legmegfelelőbb módon.\r

