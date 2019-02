Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és rendőrség kötelékeit.\r

\r

","shortLead":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és...","id":"20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dacfb-f699-4ab6-bf3f-35870219efe2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 26. 18:17","title":"Venezuela: százával dezertálnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","shortLead":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","id":"20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e2b977-fd00-4309-94f9-12f8e13bde79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","timestamp":"2019. február. 28. 09:27","title":"Áder rábólintott Orbán javaslatára: újra Matolcsy lesz az MNB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f587ba-e344-45ca-939e-781ceb1ff321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a jófejséget egy kölni múzeum.","shortLead":"Új szintre emelte a jófejséget egy kölni múzeum.","id":"20190227_Ezert_iszonyu_jo_gyereknek_lenni_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f587ba-e344-45ca-939e-781ceb1ff321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676c9a63-abca-40e3-85d7-a84ca39787e7","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ezert_iszonyu_jo_gyereknek_lenni_Nemetorszagban","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Ezért iszonyú jó gyereknek lenni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1df443-a2bc-46bf-86fc-0f13d0a9f523","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Mi visz rá egy, a szakmájában mindenki által becsült, példamutató tudományos és kutatói pályát befutó tudóst arra, hogy hamisításokkal és csúsztatásokkal éppen a tudomány autonómiáját számolja fel? Palkovics László pályaképe.","shortLead":"Mi visz rá egy, a szakmájában mindenki által becsült, példamutató tudományos és kutatói pályát befutó tudóst arra...","id":"201909__palkovics_laszlo__tudomanyos_karrier__politikai_ambicio__savelhagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1df443-a2bc-46bf-86fc-0f13d0a9f523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3e283f-d4b2-42e1-a647-e444822c65b4","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__palkovics_laszlo__tudomanyos_karrier__politikai_ambicio__savelhagyas","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Sávelhagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-15 fok várható napközben. ","shortLead":"8-15 fok várható napközben. ","id":"20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086a6d95-f667-4d8d-811f-1169093ff2f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Ma_is_marad_a_kora_tavaszi_ido","timestamp":"2019. február. 27. 05:12","title":"Ma is marad a kora tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dfa328-78d1-42ce-8f95-d8503ab4e6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje nem titok már, hogy a Sony vadonatúj konzolon dolgozik, amit a PlayStation 4 utódjának szánnak. Csakhogy az új rendszer egy elemző szerint meglepően sokára válhat elérhetővé.","shortLead":"Egy ideje nem titok már, hogy a Sony vadonatúj konzolon dolgozik, amit a PlayStation 4 utódjának szánnak. Csakhogy...","id":"20190228_sony_playstation_5_megjelenes_ar_informaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dfa328-78d1-42ce-8f95-d8503ab4e6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d87de2-4ae6-4b95-b5e2-ebd39e68ac70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_sony_playstation_5_megjelenes_ar_informaciok","timestamp":"2019. február. 28. 15:03","title":"Ha a Sony PlayStation következő nagy durranására vár, el kell hogy keserítsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5168efed-f8da-47c6-83da-5d7d3608e443","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A többségi társadalom azt gondolja, az a jó, ahogy ő él, és ezt akarja lenyomni mindenki más torkán. Pedig nem cigányként fogalmunk sem lehet arról, milyen ma roma identitással élni. Vagy arról, milyen lehet mélyszegénységben élni. Mert nem így szocializálódtunk – véli L. Ritók Nóra, pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője. ","shortLead":"A többségi társadalom azt gondolja, az a jó, ahogy ő él, és ezt akarja lenyomni mindenki más torkán. Pedig nem...","id":"20190227_L_Ritok_Nora_portre_Igazgyongy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5168efed-f8da-47c6-83da-5d7d3608e443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae6526-2215-4926-a430-778f00ffae38","keywords":null,"link":"/elet/20190227_L_Ritok_Nora_portre_Igazgyongy","timestamp":"2019. február. 27. 11:48","title":"L. Ritók Nóra: Sokszor megkapom, hogy úgysem változnak a cigányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]