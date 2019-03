Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli a béreket bruttó 210 ezerre, ahogy a dolgozók szeretnék, ez várható. ","shortLead":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli...","id":"20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126863b9-7cda-4749-8fb6-9ed203cf4410","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","timestamp":"2019. február. 28. 08:12","title":"Sztrájk jöhet a Metro áruháznál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24ddee0-c3c0-4015-a779-294c905f2118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető már akkor közel állt az ájuláshoz, amikor megérkezett a forgatásra. Végül infúzióra kellett kötni a helyszínen.","shortLead":"A műsorvezető már akkor közel állt az ájuláshoz, amikor megérkezett a forgatásra. Végül infúzióra kellett kötni...","id":"20190228_Palik_Laszlo_rosszul_lett_az_Exatlon_Hungary_forgatasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24ddee0-c3c0-4015-a779-294c905f2118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c4287-9e5b-4d26-b539-331b8d4c43ad","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Palik_Laszlo_rosszul_lett_az_Exatlon_Hungary_forgatasan","timestamp":"2019. február. 28. 09:22","title":"Palik László rosszul lett az Exatlon Hungary forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","shortLead":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","id":"20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ed541-0b8b-40de-b05a-65174adc2601","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 10:33","title":"Legalább 12-en meghaltak, amikor tűz ütött ki a kairói főpályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, a vízilabdások ezért polgári eljárásban próbálnak elégtételt venni. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, a vízilabdások ezért polgári eljárásban próbálnak elégtételt venni. ","id":"20190228_Megszunt_nyomozas_vizilabdazok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059d071-4d4f-4ac0-9850-8c3ee24370d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Megszunt_nyomozas_vizilabdazok_rendorseg","timestamp":"2019. február. 28. 15:55","title":"Megszűnt a nyomozás a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congress végéhez közeledve az eseményt szervező GSM Szövetség kiosztotta az idei évre szánt díjait az iparági szereplők között.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congress végéhez közeledve az eseményt szervező GSM Szövetség kiosztotta az idei évre szánt...","id":"20190228_mobile_world_congress_2019_legjobb_okostelefon_legjobb_viselheto_technologia_huawei_mate_20_pro_samsung_galaxy_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8d1b1b-f17e-422f-93dd-e75ae800b989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_mobile_world_congress_2019_legjobb_okostelefon_legjobb_viselheto_technologia_huawei_mate_20_pro_samsung_galaxy_watch","timestamp":"2019. február. 28. 08:03","title":"Eldőlt: ez most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában, Budapesten vesznek búcsút.","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában...","id":"20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d29211-0db0-4659-b31c-803e65275912","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. február. 27. 14:38","title":"Március 5-én temetik Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis Andrea MSZP-s alpolgármester és Nagy Ernő szocialista képviselő ellen, akinek lánya a Fidesz szerint áron alul, a közgyűlést megkerülve vásárolta meg az ingatlant – közölte a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője csütörtökön az alföldi városban.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis...","id":"20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321f811-ce20-4248-b57a-9964a32b1f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","timestamp":"2019. február. 28. 15:59","title":"Feljelenti a Fidesz Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]