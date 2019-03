Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította meg egy nemzetközi kardiológiai kutatás.","shortLead":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította...","id":"20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe689381-5f77-40d4-a1b5-292778ff5cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","timestamp":"2019. március. 02. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88635f5-82d4-494e-8be2-5ca46183c56b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Szülők tiltakoztak, amiért a kórház kiutasította az intézményből az adományágyakat, amelyeket azoknak szántak a jó szándékú segítők, akiknek jelenleg a széken ülve, vagy a földön fekve kell tölteniük az éjszakát beteg gyerekük mellett.","shortLead":"Szülők tiltakoztak, amiért a kórház kiutasította az intézményből az adományágyakat, amelyeket azoknak szántak a jó...","id":"20190302_Ingyen_es_agyon__Flashmobot_szerveztek_a_Heim_Pal_korhaz_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88635f5-82d4-494e-8be2-5ca46183c56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32656a-4cf5-4485-b3f3-db734fcc4dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ingyen_es_agyon__Flashmobot_szerveztek_a_Heim_Pal_korhaz_ele","timestamp":"2019. március. 02. 11:10","title":"\"Ingyen és ágyon\" - Flashmobot szerveztek a Heim Pál kórház elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már elbukja.","shortLead":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már...","id":"20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006f3a8-7e42-4139-9ff1-2f3f63146559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","timestamp":"2019. március. 03. 08:21","title":"28 millió forinttól indul itthon az első igazi villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","id":"20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f157c-44c8-4f58-b297-e4b18e629599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","timestamp":"2019. március. 02. 10:18","title":"Fellőtték a SpaceX űrkapszuláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen megerősítette a térségben, elsősorban az Ukrajnától elcsatol Krímben lévő egységeit. A NATO céljainak elérését akadályozhatja egy nyolcvan éve aláírt egyezmény.","shortLead":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen...","id":"20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4556677f-ae7a-4f23-b71d-615bf5d17faf","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","timestamp":"2019. március. 02. 11:39","title":"Erősít a NATO a Fekete-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","shortLead":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","id":"20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211933b-f71c-41ef-87ba-7fc11dd7f2e4","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","timestamp":"2019. március. 02. 18:13","title":"Babos Tímea szakított edzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Több millió forint összegű közigazgatási bírságot osztottak ki a nem fizetőknek az M3-asnál.","shortLead":"Több millió forint összegű közigazgatási bírságot osztottak ki a nem fizetőknek az M3-asnál.","id":"20190302_autopalyadij_kamion_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a204d2b-f48a-4324-a32b-5da63f72b754","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190302_autopalyadij_kamion_ellenorzes","timestamp":"2019. március. 02. 09:50","title":"Az utak nemfizető királya: 73 autópályadíjjal lógott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neander-völgyi ember valószínűleg ugyanúgy felemelkedve járt és hasonlóan ívelt gerincoszloppal rendelkezett, mint a modern ember – állapították meg egy nagyon jó állapotban megőrződött csontváz számítógépes rekonstrukciója alapján svájci és amerikai kutatók.","shortLead":"A Neander-völgyi ember valószínűleg ugyanúgy felemelkedve járt és hasonlóan ívelt gerincoszloppal rendelkezett, mint...","id":"20190303_neandervolgyi_ember_anatomiai_felepitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc53e119-9e0f-42ab-bfa3-403efa93b06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_neandervolgyi_ember_anatomiai_felepitese","timestamp":"2019. március. 03. 11:03","title":"Egy ősember csontváza árulkodó: jobban hasonlított hozzánk, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]