[{"available":true,"c_guid":"cffecb51-2602-46cd-8e20-43d10a461178","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három, ideiglenesen kihelyezett forgalomirányító lámpa akkumulátordobozát is kifosztotta.","shortLead":"Három, ideiglenesen kihelyezett forgalomirányító lámpa akkumulátordobozát is kifosztotta.","id":"20190304_akkumulator_lopas_kozlekedesi_lampa_forgalomiranyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cffecb51-2602-46cd-8e20-43d10a461178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2236f50-abb4-40fd-946b-b6f2bd6c4dd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_akkumulator_lopas_kozlekedesi_lampa_forgalomiranyito","timestamp":"2019. március. 04. 17:25","title":"Közlekedési lámpákból lopta autójához az aksikat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple jelenleg is vizsgálja, sért-e bármilyen törvényt/jogot a szaúdi kormány által fejlesztett Absher alkalmazás. 