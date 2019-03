Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb2347b2-8728-4fde-80c0-4aadcf835e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves árbevételénél nagyobb kormányzati támogatást kapott Horváth László Fidesz-közeli vállalkozó cége. A Varga Mihállyal és Fazekas Sándorral is jó barátságot ápoló vállalkozó cégétől a Földművelésügyi Minisztérium 2016-ban plagizált tanulmányt vásárolt.","shortLead":"Éves árbevételénél nagyobb kormányzati támogatást kapott Horváth László Fidesz-közeli vállalkozó cége. A Varga...","id":"20190306_Gigaszi_tamogatast_kapott_a_plagizalasi_ugybe_keveredett_Fideszkozeli_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2347b2-8728-4fde-80c0-4aadcf835e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedaf622-1d11-48f4-9e3b-42cf4d028203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Gigaszi_tamogatast_kapott_a_plagizalasi_ugybe_keveredett_Fideszkozeli_vallalkozo","timestamp":"2019. március. 06. 13:12","title":"Gigászi támogatást kapott a plagizálási ügybe keveredett Fidesz-közeli vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","shortLead":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","id":"20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbf52b9-3bf2-4f52-9f56-7d6a5461c991","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Durván megvágta a Fidesz a szombathelyi alpolgármester fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néhányan különösen jártasak a nyugtalanító eseményekkel való megküzdésben és kitartásban. Mi a reziliencia kialakításának titka, és hogyan tudjuk önmagunkban kifejleszteni?","shortLead":"Néhányan különösen jártasak a nyugtalanító eseményekkel való megküzdésben és kitartásban. Mi a reziliencia...","id":"20190305_Hogyan_tegyuk_magunkat_ellenallova_a_stresszel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22902a2d-e21b-4168-b9b3-06bfdcaa0257","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190305_Hogyan_tegyuk_magunkat_ellenallova_a_stresszel_szemben","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Hogyan tegyük magunkat ellenállóvá a stresszel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti a kilométereket. De nem ám néhány utassal a fedélzeten, közel 80 embert tud egyik pontról a másikra vinni. ","shortLead":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti...","id":"20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804e0922-4e99-4620-afbb-9f3fcc70479c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","timestamp":"2019. március. 06. 14:03","title":"Ezt a sofőr nélküli buszt látva még a BKK-nál is elismerően csettintenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje, Manfred Weber a Bild című német lapnak nyilatkozott a Fidesz EPP-tagsága megőrzésének feltételeiről. Kemény feltételeket szabott.","shortLead":"Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje, Manfred Weber a Bild című német lapnak...","id":"20190305_A_Fidesz_nepparti_kizarasa_marcius_vegeig_kapott_haladekot_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0a1b99-3a5f-4c52-a319-e7abd015365d","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_Fidesz_nepparti_kizarasa_marcius_vegeig_kapott_haladekot_Orbannak","timestamp":"2019. március. 05. 17:11","title":"A Fidesz néppárti kizárása: március végéig kapott haladékot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban jelentették be, mindenkit kirúgnak, befejezik a termelést. Nyáron százmilliókat ítéltek meg nekik a Pénzügyminisztériumban. De a gyár nem vette igénybe a pénzt.","shortLead":"Januárban jelentették be, mindenkit kirúgnak, befejezik a termelést. Nyáron százmilliókat ítéltek meg nekik...","id":"20190305_Harom_honappal_a_termeles_leallasa_elott_750_milliot_kapott_a_kavefozos_szarvasi_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9a38bf-dd7a-4984-b673-a5047f1c7204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Harom_honappal_a_termeles_leallasa_elott_750_milliot_kapott_a_kavefozos_szarvasi_gyar","timestamp":"2019. március. 05. 12:16","title":"Három hónappal a termelés leállása előtt 750 milliót ítéltek meg a kávéfőzős szarvasi gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guller Zoltán szerint a tavalyi rekordévet most már a szolgáltatások árának emelésével is le kellene követni. A vezérigazgató azt ígéri, nem fognak személyes adatokat gyűjteni az új digitális adatszolgáltatási rendszeren keresztül. ","shortLead":"Guller Zoltán szerint a tavalyi rekordévet most már a szolgáltatások árának emelésével is le kellene követni...","id":"20190305_Alul_vagyunk_arazva_keveset_koltenek_a_kulfoldi_turistak__allitja_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cbb7e8-2d15-46e3-a2fe-7ef6a975a156","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Alul_vagyunk_arazva_keveset_koltenek_a_kulfoldi_turistak__allitja_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. március. 05. 13:41","title":"„Alul vagyunk árazva”, keveset költenek a külföldi turisták – állítja a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna semmisítenie azt az Alkotmánybíróságnak, mondja a Magyar Helsinki Bizottság. Ennek hiányában marad a bizonytalanság légköre.","shortLead":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna...","id":"20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30133bf0-d198-4b11-812b-7f024320ece2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","timestamp":"2019. március. 06. 16:55","title":"Helsinki Bizottság: Az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]