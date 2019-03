Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccd02acc-c7f3-4ae3-aa9b-ee281eed4728","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) úgy döntött, hogy megszakít minden kapcsolatot azzal az olasz tudóssal, aki a szervezet egy nemzetközi konferenciáján a nőket becsmérlő kijelentéseket tett.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) úgy döntött, hogy megszakít minden kapcsolatot azzal az olasz tudóssal...","id":"20190308_alessandro_strumia_nok_fizika_cern_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd02acc-c7f3-4ae3-aa9b-ee281eed4728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2bdf18-210f-4875-ac8c-67e017169565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_alessandro_strumia_nok_fizika_cern_kizaras","timestamp":"2019. március. 08. 10:03","title":"A nők buták a fizikához – mondta a tudós, aztán úgy kirúgták, hogy még le is törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"T. 