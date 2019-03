Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"641fbda5-3f74-41e0-b9f7-0ca4e8358f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvásárolták vagy toborozták a nőket, majd Bécsben és Dunaújvárosban árulták őket. ","shortLead":"Megvásárolták vagy toborozták a nőket, majd Bécsben és Dunaújvárosban árulták őket. ","id":"20190308_Gyerekei_es_felesege_segitsegevel_kenyszeritett_kiskoru_lanyokat_prostituciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641fbda5-3f74-41e0-b9f7-0ca4e8358f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccc4e9-26a1-4556-960a-72187e86060f","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Gyerekei_es_felesege_segitsegevel_kenyszeritett_kiskoru_lanyokat_prostituciora","timestamp":"2019. március. 08. 16:05","title":"Családja segítségével kényszerített kiskorú lányokat prostitúcióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester az éjféltől reggel ötig tartó repülési tilalmat reggel hat óráig tolná ki, mert úgy véli, az éjszakai repülés főleg a mélyalvás időszakában probléma.","shortLead":"A főpolgármester az éjféltől reggel ötig tartó repülési tilalmat reggel hat óráig tolná ki, mert úgy véli, az éjszakai...","id":"20190308_Tarlos_megegyezett_a_repulesi_tilalomrol_a_Liszt_Ferenc_repterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1201a001-66c1-460d-a352-ed9342c6df20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tarlos_megegyezett_a_repulesi_tilalomrol_a_Liszt_Ferenc_repterrel","timestamp":"2019. március. 08. 10:07","title":"Tarlós elvi megegyezést kötött a repülési tilalomról a Liszt Ferenc reptérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","id":"20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9c7a6-251c-45db-8a16-f193629d1542","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","timestamp":"2019. március. 08. 17:08","title":"Kizárnák a Fideszt, rögtön javult az Európai Néppárt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d933780-0b1b-4c53-ab9d-ecdb9e594246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a Skype letölthető verzióit szokta új funkciókkal bővítgetni a Microsoft, ez nem jelenti azt, hogy a böngészős kiadásra ne szánnának időt. Most viszont nem csak ezért kerültek be a hírekbe. ","shortLead":"Bár elsősorban a Skype letölthető verzióit szokta új funkciókkal bővítgetni a Microsoft, ez nem jelenti azt...","id":"20190308_webes_sykpe_chatprogram_csoportos_beszelgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d933780-0b1b-4c53-ab9d-ecdb9e594246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f037a-bc8a-4f7e-be9d-3a2d0bc0a1f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_webes_sykpe_chatprogram_csoportos_beszelgetes","timestamp":"2019. március. 08. 12:33","title":"Hasznos funkciókkal bővült a webes Skype, de nem mindenki örülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két láncfűrészt és egy fűkaszát is elvitt magával Pötyi, a közben megtalált kiscsikó két elrablója.\r

\r

","shortLead":"Két láncfűrészt és egy fűkaszát is elvitt magával Pötyi, a közben megtalált kiscsikó két elrablója.\r

\r

","id":"20190308_Ok_loptak_el_a_kiscsikot_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb40e7-f7b7-498f-b88b-dc9b7e661fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ok_loptak_el_a_kiscsikot_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 08. 11:51","title":"Ők lopták el a kiscsikót, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta, nem fél a brüsszeli perektől. „Mindezt el kell viselnem. Nincs más, mint hogy a Jóisten kezébe kell tennem magamat.”","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, nem fél a brüsszeli perektől. „Mindezt el kell viselnem. Nincs más, mint hogy a Jóisten...","id":"20190307_Orban_Nagyanyam_arra_tanitott_legyek_alazatos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1ce16-cb62-4fd0-baee-5cce3bd22aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Orban_Nagyanyam_arra_tanitott_legyek_alazatos","timestamp":"2019. március. 07. 16:09","title":"Orbán: Nagyanyám arra tanított, legyek alázatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8995-791d-41ee-af89-80fd2b21dbf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év vitathatatlanul az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózatok éve (is). Elkészült az ezzel kapcsolatos fejlesztésekben élen járó országok listája.\r

","shortLead":"Az idei év vitathatatlanul az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózatok éve (is). Elkészült az ezzel kapcsolatos...","id":"20190307_magyarorszag_5g_leadership_index_5g_halozatok_orszagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6664aa6b-8f44-4736-9946-d5c58089266e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_magyarorszag_5g_leadership_index_5g_halozatok_orszagok","timestamp":"2019. március. 07. 17:03","title":"Magyarország a \"futottak még\" kategóriában van: melyik országok lakói járnak először jól az 5G-vel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]