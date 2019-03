Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik az ellenzéki összefogás. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik...","id":"20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d67a0cb-2852-4e26-8b9f-fd0646a098cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","timestamp":"2019. március. 10. 18:00","title":"Jobban utálják Orbánt, mint egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták...","id":"20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3072b0-e8d4-440a-aff9-75a767ba4429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 10. 17:54","title":"Nem volt senki akkora mázlista, hogy elvigye a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ba93f4-0df4-4ccb-bdaa-40a12c94d35a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mondta Orbán Viktor, miközben kitüntette a Szejm korelnökét. ","shortLead":"Mondta Orbán Viktor, miközben kitüntette a Szejm korelnökét. ","id":"20190310_Aki_falakat_akar_bontani_annak_elobb_el_kell_menni_a_falig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ba93f4-0df4-4ccb-bdaa-40a12c94d35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268defe8-fb2a-41ff-9463-9007667c6737","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Aki_falakat_akar_bontani_annak_elobb_el_kell_menni_a_falig","timestamp":"2019. március. 10. 15:20","title":"„Aki falakat akar bontani, annak előbb el kell menni a falig”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi programjának nyugdíjakra vonatkozó pontjait. ","shortLead":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi...","id":"20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ca9d7-7321-42e0-88b8-9e23f18864b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","timestamp":"2019. március. 11. 09:32","title":"Az MNB elismerné a gyermekvállalást a nyugdíjban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3efdfa-f688-41d4-a7d1-f6be1bd2d90f","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kevés gyerekjáték váltott ki annyi indulatot, mint ez a műanyag baba. A ma 60 éves Barbie-t a kritikusai felelőssé teszik a kislányok testképzavaraiért, nyílt szexualitással vádolják, az ostoba szőke prototípusát látják benne. Pedig amikor tervezője egy felnőtt nőt formázó babát adott a kislányok kezébe, azt akarta, hogy az önálló, sikeres nő szerepmodelljét testesítse meg. ","shortLead":"Kevés gyerekjáték váltott ki annyi indulatot, mint ez a műanyag baba. A ma 60 éves Barbie-t a kritikusai felelőssé...","id":"20190309_60_eves_az_ordog_muanyag_hugicaja_Barbie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3efdfa-f688-41d4-a7d1-f6be1bd2d90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401860d5-3a52-40a6-8db4-61fb9321b601","keywords":null,"link":"/elet/20190309_60_eves_az_ordog_muanyag_hugicaja_Barbie","timestamp":"2019. március. 09. 20:00","title":"60 éves Barbie, az ördög műanyag kishúga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves férfit óvadék ellenében engedték ki, szabad lábon védekezhet.","shortLead":"A 38 éves férfit óvadék ellenében engedték ki, szabad lábon védekezhet.","id":"20190310_Magyar_kokaindilert_kaptak_el_Irorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1147416-94fb-4620-9e0c-b9ce75fea418","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Magyar_kokaindilert_kaptak_el_Irorszagban","timestamp":"2019. március. 10. 21:43","title":"Magyar kokaindílert kaptak el Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges országok békéje és biztonsága érdekében - mondta a honvédelmi miniszter szombaton, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tizedik évadának megnyitó ünnepségén.","shortLead":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges...","id":"20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e393d-d788-4be0-b9e6-082d763314e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. március. 09. 21:57","title":"Erős magyar hadsereget akar a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb08565-a3af-4205-9d7b-8e5fb1e5f310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még a bezárt autószalonok egy részét is újranyitják, az eredeti költségcsökkentő tervekhez több idő kell.","shortLead":"Még a bezárt autószalonok egy részét is újranyitják, az eredeti költségcsökkentő tervekhez több idő kell.","id":"20190311_Dragul_a_Tesla_mert_nem_akartak_tul_sok_boltot_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb08565-a3af-4205-9d7b-8e5fb1e5f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0482afe6-ad6a-4766-a42a-8e0580733e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Dragul_a_Tesla_mert_nem_akartak_tul_sok_boltot_bezarni","timestamp":"2019. március. 11. 10:36","title":"Drágul a Tesla, mert nem akartak túl sok boltot bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]