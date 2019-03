Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","shortLead":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","id":"20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315223a5-832a-48fa-9620-6009a24c49fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","timestamp":"2019. március. 09. 15:57","title":"Három év börtönt kapott Gruevszki unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","shortLead":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","id":"20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7eb4329-7cc8-484b-94ef-282c56d33988","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:48","title":"Brutálisan megvertek és megaláztak egy lányt Nádudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek a klímaváltozás hatására bekövetkezett változásaihoz igazítják táplálékkeresési szokásaikat.



","shortLead":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek...","id":"20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0036e-9bc6-41c8-9bb7-bb7833a61fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","timestamp":"2019. március. 09. 14:03","title":"Változtatnak a konyhájukon a delfinek és a fókák, mert a klímaváltozás miatt üresedik a spájz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","shortLead":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","id":"20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394aab85-5db0-459f-81fc-85b58860604f","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","timestamp":"2019. március. 11. 05:28","title":"Elengedték az egyik nőt, akit Kim Dzsong Un féltestvérének megölésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb5b3f-d0a8-4f63-8262-a9035ba12f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci rendőrök egy 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint Vác, Váchartyán és Őrbottyán területén követett el vagyon elleni bűncselekményeket.","shortLead":"A váci rendőrök egy 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint Vác, Váchartyán és Őrbottyán területén követett...","id":"20190309_Ot_nap_alatt_hat_buncselekmenyt_kovetett_el_az_erdokertesi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabb5b3f-d0a8-4f63-8262-a9035ba12f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2541b7-b1ac-408a-81ab-2e2b9b5ef05e","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ot_nap_alatt_hat_buncselekmenyt_kovetett_el_az_erdokertesi_ferfi","timestamp":"2019. március. 09. 16:13","title":"Öt nap alatt hat bűncselekményt követett el az erdőkertesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2f3ea-8d71-4bef-8cc2-b3591db3f531","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","timestamp":"2019. március. 11. 09:23","title":"Kétórás sztrájkot jelentettek be a tanárok csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell számítani. Van, ahol egyáltalán nem jár a vonat, de pótlóbuszt sem tudnak biztosítani.","shortLead":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell...","id":"20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab403d12-a433-4d00-89ec-03aca197716e","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 05:48","title":"Teljes a káosz a vasúton a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és néhol napközben is 10 fok alatt maradnak a maximumok.","shortLead":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és...","id":"20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23401a35-56df-4e16-9be4-5520a8e7b409","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","timestamp":"2019. március. 10. 16:02","title":"Eddig tartott a tavasz, most visszacsúszunk kicsit a télbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]