[{"available":true,"c_guid":"907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az fura, hogy mint bajor cég, a BMW eddig soha nem próbált befektetni a müncheni Bayernbe.","shortLead":"Az fura, hogy mint bajor cég, a BMW eddig soha nem próbált befektetni a müncheni Bayernbe.","id":"20190311_bayern_munchen_audi_bmw_szponzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41adebbc-5b5f-40aa-afdd-09211e2bc8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_bayern_munchen_audi_bmw_szponzor","timestamp":"2019. március. 11. 10:55","title":"Lecseréli az Audit a Bayern Müchen, jön a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60688ffd-6ccb-4442-b8b7-bb36cb4c4282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karcagi kapitányság karmai közé került a károkozó.","shortLead":"A karcagi kapitányság karmai közé került a károkozó.","id":"20190310_Elfogtak_a_tiszaboi_centrifugatolvajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60688ffd-6ccb-4442-b8b7-bb36cb4c4282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4a4cfe-2a92-4dce-ada9-3ebc333a8829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Elfogtak_a_tiszaboi_centrifugatolvajt","timestamp":"2019. március. 10. 10:25","title":"Elfogták a tiszabői centrifugatolvajt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","shortLead":"Közszereplő nincs a gyanúsítottak között, és senki nem áll kényszerintézkedés alatt.","id":"20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835a31b8-caa6-44b5-b115-90388e52d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Mar_hat_gyanusitott_van_az_Alstommetrokocsik_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 05:56","title":"Már hat gyanúsított van az Alstom-metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el, testvérét még keresik. Magyarországon több ezer ember dőlt be a klasszikus piramisjátéknak, melyből összesen több mint 2 milliárd eurót vettek ki a csalók.","shortLead":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el...","id":"20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cec3f8-efd4-4f7b-be05-bf3cd94e6745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Letartóztatták a Magyarországon is népszerű piramisjáték vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b5473-2ca8-4c2c-8c2e-a7e19e3c04bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elég a jó okosváros-stratégia, azt végre is kell hajtani – vonja le a következtetést legfrissebb tanulmányában a Roland Berger nemzetközi tanácsadó cég, amely ismét összeállította a világ városainak \"smart city\" rangsorát. Az első helyen újra Bécs végzett, az osztrák fővárost London és a kanadai St. Albert követi.","shortLead":"Nem elég a jó okosváros-stratégia, azt végre is kell hajtani – vonja le a következtetést legfrissebb tanulmányában...","id":"20190311_becs_legokosabb_varos_smart_city_strategy_index_2019_roland_berger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=237b5473-2ca8-4c2c-8c2e-a7e19e3c04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ac19f7-9f0b-45e1-b3b5-d1589d565afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_becs_legokosabb_varos_smart_city_strategy_index_2019_roland_berger","timestamp":"2019. március. 11. 10:03","title":"A hanyatló Nyugat: Bécs a legokosabb város, de London sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11 fejlesztői. ","shortLead":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11...","id":"20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5ae5ea-7fa5-4bc9-95c6-6ff70da523ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","timestamp":"2019. március. 10. 16:03","title":"Őrült egy játék lesz az új Mortal Kombat – új infók és videók is jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","shortLead":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","id":"20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9736d5e-6dc5-4196-a1f3-293208c44951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","timestamp":"2019. március. 11. 05:20","title":"Rászállhat a NAV a munkaerő-kölcsönzéssel trükköző cégekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]