Tény, hogy a klasszikus hátul hajtós autókkal lehet megvalósítani a drift definíciószerű formáját, vagyis amikor a túlkormányozottságból fakadó csúszást egyensúlyban tartják anélkül, hogy túlforogna vagy megtapadna az autó.

Azért azt soha nem adták fel sokan, hogy egy kicsit lehessen bolondozni az elsőkerék-hajtású autókkal, és nem csak télen, amikor igazából az is élmény, ha a kéziféket rángatjuk.

Egyszerű megoldás, mint a kommentelők is írják, két tálca a hátsó kerekek alá, és a kocsi már az aszfalton is csúszik. Erre még jobb egy elektromos változat a Fiat 500-ból, mert ott a motornyomaték is megvan azonnal.

