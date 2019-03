Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","shortLead":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","id":"20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da4f0ae-ed3e-4ca8-bd4a-5e6dd72eebad","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","timestamp":"2019. március. 12. 11:11","title":"„Egy legenda sírján taposnak” – Aaron Carter kiborult a Jackson-filmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","shortLead":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","id":"20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b9e10-ea06-411e-89e9-530bb05e11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","timestamp":"2019. március. 11. 14:06","title":"Csendesebb lesz a fogaskerekű, cserébe egy hónapig nem jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7caa449d-968b-4933-9857-156b205b00b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt antiszemita? Babérkoszorút neki!\r

","shortLead":"Nyílt antiszemita? Babérkoszorút neki!\r

","id":"20190312_Zsidozo_irot_tuntetett_ki_Baberkoszoruval_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7caa449d-968b-4933-9857-156b205b00b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1329b-2e52-42e4-b2e4-a95cd474950d","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Zsidozo_irot_tuntetett_ki_Baberkoszoruval_a_kormany","timestamp":"2019. március. 12. 18:30","title":"Zsidózó írót tüntetett ki Babérkoszorúval a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c6d36-2868-49bb-bf95-7df8a0e839ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az abszolút unikumnak számító hiperautó névválasztásával nem túl sokat törődött a gyártó.","shortLead":"Az abszolút unikumnak számító hiperautó névválasztásával nem túl sokat törődött a gyártó.","id":"20190311_korbejartuk_a_vilag_legdragabb_uj_autojat_a_6_kipufogos_bugattit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c6d36-2868-49bb-bf95-7df8a0e839ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c5a1fc-e969-4028-a5a4-ef9a03745eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_korbejartuk_a_vilag_legdragabb_uj_autojat_a_6_kipufogos_bugattit","timestamp":"2019. március. 11. 13:21","title":"Körbejártuk a világ legdrágább új autóját, a 6 kipufogós Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a tüntetők megzavarták a müezzin énekét. ","shortLead":"A török elnök szerint a tüntetők megzavarták a müezzin énekét. ","id":"20190311_Erdogan_is_beszolt_a_konnygazzal_feloszlatott_nonapi_tuntetoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c16d1-f70a-4a23-995e-ef9fa1b10fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Erdogan_is_beszolt_a_konnygazzal_feloszlatott_nonapi_tuntetoknek","timestamp":"2019. március. 11. 20:10","title":"Erdogan is beszólt a könnygázzal feloszlatott nőnapi tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre durvább esetek kerülnek nyilvánosságra R. Kelly múltjáról.","shortLead":"Egyre durvább esetek kerülnek nyilvánosságra R. Kelly múltjáról.","id":"20190312_Ujabb_szexvideo_kerult_elo_R_Kellyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab7141-1541-4f6b-b3c6-9c47d8df409e","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Ujabb_szexvideo_kerult_elo_R_Kellyrol","timestamp":"2019. március. 12. 20:56","title":"Újabb szexvideó került elő R. Kellyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.\r

","shortLead":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest...","id":"20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b181a7d-18ef-4f67-81ad-8a04e82e0964","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 15:27","title":"Basescu mindenképpen kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban hajlamos nagyobb hibákat is elkövetni, amikor a profilját szerkeszti, ezzel tudattalanul is szabotálva a lehetőségeit.","shortLead":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban...","id":"20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3ac80-7128-4d4f-8f3d-31c0f8dcee5a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","timestamp":"2019. március. 11. 15:00","title":"A 6 legnagyobb hiba, amit a LinkedInen elkövetsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"}]