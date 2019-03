Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és az ikerterhességekre is kitér.","shortLead":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és...","id":"20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc66d928-73f7-46a9-b494-25c0d6467618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","timestamp":"2019. március. 13. 11:06","title":"Részletezték a családvédelmi akciótervet, külföldiek is kaphatnak hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","shortLead":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","id":"20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d04de-0f3c-47d9-9534-c6d525269676","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","timestamp":"2019. március. 13. 07:10","title":"Szexuális erőszak és gyerekverés miatt nyomoznak a gödi volt Topházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti a kispadra a franciát.","shortLead":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti...","id":"20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6f3b1-9ce4-4d85-be06-ee30a14d468a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","timestamp":"2019. március. 11. 16:37","title":"Zidane megint a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

\r

","shortLead":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

\r

","id":"20190312_Megvan_kie_a_vilag_legjobb_sult_szalonnaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2247fa57-0a94-4121-88a5-99157c6fb24b","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Megvan_kie_a_vilag_legjobb_sult_szalonnaja","timestamp":"2019. március. 12. 19:20","title":"Megvan, kié a világ legjobb sült szalonnája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","shortLead":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","id":"20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8947781-c756-4675-bb8c-b575cbb8db40","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","timestamp":"2019. március. 12. 16:30","title":"Megint leszavazhatja a brit parlament a Brexit-megállapodást. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","id":"20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607655d8-3d7b-4ab5-b575-0d39b6ce5706","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","timestamp":"2019. március. 13. 11:30","title":"Tényleg Patai Mihály lehet az MNB új alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi Kft.-nél.\r

\r

","shortLead":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi...","id":"20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb446e8-7eab-432f-8923-cb663244036a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","timestamp":"2019. március. 12. 19:21","title":"Jön a sztrájk a Metrónál is? Sztrájkbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Matteo Salvini szerint nem kéne kizárni a Fideszt az Európai Néppártból, bár neki vajmi kevés beleszólása lesz ebbe. ","shortLead":"Matteo Salvini szerint nem kéne kizárni a Fideszt az Európai Néppártból, bár neki vajmi kevés beleszólása lesz ebbe. ","id":"20190311_Orban_legnagyobb_olasz_baratja_is_kiall_a_Fidesz_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21765c9c-8fad-4837-9d1e-73353dcaca52","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_legnagyobb_olasz_baratja_is_kiall_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2019. március. 11. 20:34","title":"Orbán legnagyobb olasz barátja is kiáll a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]