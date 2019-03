Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b17686f-79d5-4d6b-ba0c-323765bf87a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Netflix sikersorozata.","shortLead":"Visszatér a Netflix sikersorozata.","id":"20190320_Stranger_Things_3_A_gyerekek_megnottek_de_a_szornyek_maradnak__elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b17686f-79d5-4d6b-ba0c-323765bf87a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c450b65-7874-4088-9f71-7f8d54b624db","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Stranger_Things_3_A_gyerekek_megnottek_de_a_szornyek_maradnak__elozetes","timestamp":"2019. március. 20. 15:51","title":"Stranger Things 3.: A gyerekek megnőttek, de a szörnyek maradnak – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","shortLead":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","id":"20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a650d5a-233a-4010-a824-e899d58e13d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","timestamp":"2019. március. 19. 15:58","title":"Papi pedofília eltussolásáért ítélték el, de Ferenc pápa nem fogadta el a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","shortLead":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","id":"20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae425b8-0100-4926-9c2c-381f94776495","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","timestamp":"2019. március. 19. 16:52","title":"Merkel megfejtette, mi a 2015-ös menekülthullám tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt uszítást tartalmazó kommenteket nem szeretnénk látni, vagy a csúnya szavakra és a körmönfont célozgatásokra sem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt...","id":"20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84460e4c-9a87-4e8b-8f64-0ac9f3d263ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","timestamp":"2019. március. 20. 11:03","title":"Ki van éhezve a magyar internet erre a Chrome-bővítményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3035dc01-c824-4867-abaf-44e8eea33cc2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A futurisztikus járgányban ugyan még van kormány, de a fejlett technikának köszönhetően akár hátat is lehet fordítani neki.","shortLead":"A futurisztikus járgányban ugyan még van kormány, de a fejlett technikának köszönhetően akár hátat is lehet fordítani...","id":"20190321_elektromos_onvezeto_autoval_tamad_fel_a_legendas_lagonda_marka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3035dc01-c824-4867-abaf-44e8eea33cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f960631-bbcf-4adb-b164-627b731badb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_elektromos_onvezeto_autoval_tamad_fel_a_legendas_lagonda_marka","timestamp":"2019. március. 21. 08:21","title":"Elektromos önvezető autóval támad fel a legendás Lagonda márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri Törvényszék mai végzése szerint ugyanis ezen döntéseit nem lehet megtámadni, ezek miatt nem lehet jogorvoslatot kérni.","shortLead":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri...","id":"20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ece53a9-76a7-40bb-99ac-23a389e9576a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","timestamp":"2019. március. 20. 16:15","title":"Handó Tünde érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfb86a6-7677-4043-a120-2a006ecb6e8d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Méltatlanul bánt el az állam az Oscar-díjas producerrel, Udvardy Annával.","shortLead":"Méltatlanul bánt el az állam az Oscar-díjas producerrel, Udvardy Annával.","id":"20190319_Orbaneknak_nem_eleg_az_Oscar_egy_allami_dijhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfb86a6-7677-4043-a120-2a006ecb6e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bed03f-4de0-4e4c-b8ca-b3f3476b5d7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Orbaneknak_nem_eleg_az_Oscar_egy_allami_dijhoz","timestamp":"2019. március. 19. 14:18","title":"Orbánéknak nem elég az Oscar egy állami díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]