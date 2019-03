Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","shortLead":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","id":"20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce83685b-3ac6-4a6f-8883-d337d99364cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","timestamp":"2019. március. 22. 10:25","title":"Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és megfőzte.\r

","shortLead":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és...","id":"20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5241de-f042-40df-be74-93dfcd72942e","keywords":null,"link":"/elet/20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"A véreskezű sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190321_Brexit_FideszugY_Nem_az_EUcsucs_legnagyobb_dobasa_a_luxemburgi_kormanyfo_Lazar_Janoszekeje_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f740ab-773e-4672-8ae9-b73187f6f2de","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Brexit_FideszugY_Nem_az_EUcsucs_legnagyobb_dobasa_a_luxemburgi_kormanyfo_Lazar_Janoszekeje_volt","timestamp":"2019. március. 21. 17:38","title":"Brexit? Fidesz-ügy? Nem, az EU-csúcs legnagyobb dobása a luxemburgi kormányfő Lázár János-zekéje volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ígérik, még ebben az évben lehet jegyezni.","shortLead":"Azt ígérik, még ebben az évben lehet jegyezni.","id":"20190322_Itt_vannak_a_reszletek_az_allami_nyugdijkotvenyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6d6bc-8026-48b6-a61f-68ecaff175cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Itt_vannak_a_reszletek_az_allami_nyugdijkotvenyrol","timestamp":"2019. március. 22. 10:40","title":"Itt vannak a részletek az állami nyugdíjkötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bbb66f-39c2-4586-b1cc-456de2b31f29","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ősszel elvileg meg is nyílik majd Millennium Háza néven. ","shortLead":"Ősszel elvileg meg is nyílik majd Millennium Háza néven. ","id":"20190322_Igy_all_most_az_Olof_Palme_haz_felujitasa__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87bbb66f-39c2-4586-b1cc-456de2b31f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b538aff-278a-4f39-827e-34b8adae610d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Igy_all_most_az_Olof_Palme_haz_felujitasa__fotok","timestamp":"2019. március. 22. 12:42","title":"Így áll most az Olof Palme ház felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af4d505-1988-4adb-94d4-be0ccd808fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt jelenséggel szembesülnek a serpák és a hegymászók a globális felmelegedés miatt a Mount Everestnél.","shortLead":"Nem várt jelenséggel szembesülnek a serpák és a hegymászók a globális felmelegedés miatt a Mount Everestnél.","id":"20190322_gleccser_olvado_ho_mount_everest_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af4d505-1988-4adb-94d4-be0ccd808fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eab2cb4-bb29-4d39-9971-33fdf06a6d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_gleccser_olvado_ho_mount_everest_holttest","timestamp":"2019. március. 22. 16:03","title":"A gyors olvadás miatt sorra bukkannak elő a holttestek a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem tapasztalt feszültség veszi körbe a brit alsóház képviselőit.","shortLead":"Soha nem tapasztalt feszültség veszi körbe a brit alsóház képviselőit.","id":"20190321_Brexit_Jobb_ha_osztoznak_a_kepviselok_a_taxin_mint_ha_megtamadjak_oket_a_tiltakozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404fbfd9-22fe-416c-885a-e35bc7d35a06","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Brexit_Jobb_ha_osztoznak_a_kepviselok_a_taxin_mint_ha_megtamadjak_oket_a_tiltakozok","timestamp":"2019. március. 21. 14:55","title":"Brexit: Jobb, ha osztoznak a képviselők a taxin, mint ha megtámadják őket a tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]