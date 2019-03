Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87bbb66f-39c2-4586-b1cc-456de2b31f29","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ősszel elvileg meg is nyílik majd Millennium Háza néven. ","shortLead":"Ősszel elvileg meg is nyílik majd Millennium Háza néven. ","id":"20190322_Igy_all_most_az_Olof_Palme_haz_felujitasa__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87bbb66f-39c2-4586-b1cc-456de2b31f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b538aff-278a-4f39-827e-34b8adae610d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Igy_all_most_az_Olof_Palme_haz_felujitasa__fotok","timestamp":"2019. március. 22. 12:42","title":"Így áll most az Olof Palme ház felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított ügyvédje a kihallgatás után.","shortLead":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított...","id":"20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d90ac8-28f8-4a27-9327-590df59a0f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","timestamp":"2019. március. 23. 12:55","title":"Tagadta bűnösségét a terrorizmussal gyanúsított szír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbd4b57-255d-4e46-b581-b4c99b0bf7c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jobban játszottak a szlovákok, de a magyar válogatott egyáltalán nem volt alárendelt szerepben az első 2020-as eb-selejtezőn Nagyszombaton.","shortLead":"Jobban játszottak a szlovákok, de a magyar válogatott egyáltalán nem volt alárendelt szerepben az első 2020-as...","id":"20190321_Az_eredmeny_es_a_jatek_is_papirforma_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fbd4b57-255d-4e46-b581-b4c99b0bf7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b64a8a6-d275-46bd-ae71-d416515a63d9","keywords":null,"link":"/sport/20190321_Az_eredmeny_es_a_jatek_is_papirforma_volt","timestamp":"2019. március. 21. 22:56","title":"Az eredmény és a játék is papírforma volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár három évet is késhet a beruházás.","shortLead":"Akár három évet is késhet a beruházás.","id":"20190322_Frissiteni_kell_a_paksi_hitelszerzodest_a_csuszas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2066e37-33fb-4028-b968-c465d7e585d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Frissiteni_kell_a_paksi_hitelszerzodest_a_csuszas_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 10:41","title":"Frissíteni kell a paksi hitelszerződést a csúszás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Magyarországon legalábbis ez itthoni politikájának egyik alapvetése. De külföldön más a helyzet, ezért eshetett meg a Fidesszel az, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette tagságát. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Magyarországon legalábbis ez itthoni politikájának egyik alapvetése. De külföldön más a helyzet, ezért eshetett meg...","id":"20190323_Fulke_Orban_a_szajszagu_fasisztakbol_es_kepes_bikinis_lanyt_varazsolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b687294-3cbd-4521-afcd-8b34229a585f","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Fulke_Orban_a_szajszagu_fasisztakbol_es_kepes_bikinis_lanyt_varazsolni","timestamp":"2019. március. 23. 12:00","title":"Fülke: Orbán a szájszagú fasisztákból is képes bikinis lányt varázsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc28b566-78c7-4dac-beda-0fe33e8238ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó leleplezte az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisának szánt legújabb modelljét. ","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó leleplezte az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisának szánt legújabb modelljét. ","id":"20190322_hivatalos_itt_a_porsche_cayenne_coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc28b566-78c7-4dac-beda-0fe33e8238ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8a97e-fec3-4fdf-8a72-1d1911a85326","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_hivatalos_itt_a_porsche_cayenne_coupe","timestamp":"2019. március. 22. 08:21","title":"Hivatalos: itt a Porsche Cayenne Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen súlyos tragédiákhoz vezethet majd a légi közlekedésben. Mindezt még egy 2004-ben megjelent tanulmányban állították.","shortLead":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen...","id":"20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779f70f-297b-4f23-a3a7-e362340191fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","timestamp":"2019. március. 22. 09:03","title":"Szörnyű igazság: 15 éve már megjósolták a szakértők, hogy bekövetkezik a \"Boeing-tragédia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]