Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91b2a080-ceaa-42e9-ab6e-9225af0a8929","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy héttel az után, hogy a kormányellenes tüntetők betörtek a szerbiai televízió belgrádi székházába szombaton ismét több mint tízezren vonultak az utcára a szerb fővárosban, hogy követeljék Alekszandar Vucsics szerb elnök lemondását. A tömeg ismét megállt a tévé székházánál, és a felszólalók azt kérték, ne ismétlődjön meg a múlt összecsapás, s ne üljenek fel a provokátoroknak. A tüntetők megemlékeztek azokról is, akik a húsz évvel ezelőtt Szerbia elleni NATO-légitámadásokban vesztették életüket. ","shortLead":"Egy héttel az után, hogy a kormányellenes tüntetők betörtek a szerbiai televízió belgrádi székházába szombaton ismét...","id":"20190323_Ujra_utcan_a_belgradiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91b2a080-ceaa-42e9-ab6e-9225af0a8929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0da5e4-343d-4331-ac12-cba3abdaf703","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Ujra_utcan_a_belgradiak","timestamp":"2019. március. 23. 21:13","title":"Újra utcán a belgrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d691b68-9073-4c22-8ba3-d42600df6f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","timestamp":"2019. március. 23. 21:40","title":"159 ezer nyertes szelvény lett az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk voltak.\r

\r

","shortLead":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk...","id":"20190322_Barbra_Streisand_is_megszolalt_Michael_Jackson_molesztalasi_ugyeben_a_szuloket_hibaztatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58331e7-790f-4f33-a88c-5821cb379275","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Barbra_Streisand_is_megszolalt_Michael_Jackson_molesztalasi_ugyeben_a_szuloket_hibaztatja","timestamp":"2019. március. 22. 14:35","title":"Barbra Streisand is megszólalt Michael Jackson molesztálási ügyében: a szülőket hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum a Demokráciáért (FvD) szerepelt a legjobban a tartományi választáson, s ennek következtében a kormányzó pártok elvesztették a többségüket a törvényhozás felső házában. Az FvD-t a 36 éves, sima szavú Thierry Baudet alapította két éve, aki annak ellenére veti el a multikulturalizmust, hogy vallonok és indonézek is szép számban akadnak a felmenői között.","shortLead":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum...","id":"20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e91af0-6ab2-4ff7-a327-9e971ff0cedc","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","timestamp":"2019. március. 22. 14:39","title":"Ő okozta Hollandia sokkját – a holland euroszkeptikus jobboldal új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","shortLead":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","id":"201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cb5258-2d8c-492b-a21b-10fee2687644","keywords":null,"link":"/vilag/201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","timestamp":"2019. március. 24. 09:00","title":"Nem hallgatott tanácsadóira, és jól tette, így nyert választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792","c_author":"Csányi Nikolett","category":"velemeny","description":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai jelentek meg arról, milyen kihívásokkal kell szembenézniük korunk társadalmainak és persze Magyarországnak, ha a társadalmi, gazdasági és geostratégiai kérdéseket nézzük, vagy ha a technológiai fejlődés ütemét figyeljük, esetleg akkor, ha az vetődik fel, milyen a jó kormányzás. Pénteken egy összegző konferenciával a formális vitasorozat lezárult, de a hvg.hu továbbra is várja azokat, akik úgy érzik, szeretnének hozzászólni a megjelent, és oldalunkon elolvasható írásokhoz.","shortLead":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai...","id":"20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf5ca11-2501-4958-a4e6-1e97ae71a722","keywords":null,"link":"/velemeny/20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","timestamp":"2019. március. 22. 23:22","title":"Terrorállamban akarunk élni vagy szabadságban? - lezárult a Beszélgetések a jövőről vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított ügyvédje a kihallgatás után.","shortLead":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított...","id":"20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d90ac8-28f8-4a27-9327-590df59a0f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","timestamp":"2019. március. 23. 12:55","title":"Tagadta bűnösségét a terrorizmussal gyanúsított szír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban kiderült: valójában parazita ikertestvére növekszik benne.","shortLead":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban...","id":"20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f742e-0b84-4452-8ecb-097e2bfa914d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","timestamp":"2019. március. 22. 18:03","title":"Cisztának hitték, valójában a parazita ikertestvére növekedett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]