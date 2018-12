Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Karácsonyi üzeneteket fogalmaztak meg a magyarországi egyházi vezetők. Erdő Péter bíboros szerint “Istennek terve van az emberiséggel”, míg Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arra hívta fel a figyelmet: “Az ünnep lehetőség, hogy megtaláljuk a csendet, amikor végre nem mi kiabálunk, hanem az angyalok beszélnek hozzánk.”","shortLead":"Karácsonyi üzeneteket fogalmaztak meg a magyarországi egyházi vezetők. Erdő Péter bíboros szerint “Istennek terve van...","id":"20181224_Az_unnepben_megtalalt_csendben_vegre_nem_mi_kiabalunk_hanem_az_angyalok_beszelnek_hozzank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac4afd-da1a-4ce9-a63f-31c939cf0bcd","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Az_unnepben_megtalalt_csendben_vegre_nem_mi_kiabalunk_hanem_az_angyalok_beszelnek_hozzank","timestamp":"2018. december. 24. 09:29","title":"Az ünnepi csendben végre nem mi kiabálunk, hanem az angyalok beszélnek hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","shortLead":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","id":"20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df1153-1fc3-44b9-b4ed-f44748cee871","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","timestamp":"2018. december. 24. 22:21","title":"Kitették Johnny Deppet a Karib-tenger kalózaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548b73d7-b6c2-423f-8d31-2824a5e20793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Még mindig a rendőrök a nyerők\" – biztosította őket fiatal rajongójuk.","shortLead":"\"Még mindig a rendőrök a nyerők\" – biztosította őket fiatal rajongójuk.","id":"20181224_meghato_uzenetet_kaptak_a_soproni_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548b73d7-b6c2-423f-8d31-2824a5e20793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077e3095-22cb-438d-8f4f-140e7312a14f","keywords":null,"link":"/elet/20181224_meghato_uzenetet_kaptak_a_soproni_rendorok","timestamp":"2018. december. 24. 17:26","title":"Megható üzenetet kaptak a soproni rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg fellépni ellenük a szolgáltatók. A mobilos és az okosmobilos korszak robbanását is túlélő állomásokat a következő 100 év várható fejlesztései se nagyon fenyegetik.","shortLead":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg...","id":"20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece0de5-0f7c-4e42-b306-43a9541ae07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","timestamp":"2018. december. 25. 15:00","title":"Amit az okostelefon sem tudott kipusztítani: 90 éve vannak velünk a telefonfülkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erős lehűléssel érhet véget az óév és indulhat az újév, írta hétfőn Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Erős lehűléssel érhet véget az óév és indulhat az újév, írta hétfőn Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai...","id":"20181224_Intsen_bucsut_a_karacsonyi_tavasznak_eros_lehulessel_indul_az_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511ca1e7-3121-4d20-9686-9b3df1b18fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Intsen_bucsut_a_karacsonyi_tavasznak_eros_lehulessel_indul_az_ujev","timestamp":"2018. december. 24. 15:14","title":"Intsen búcsút a karácsonyi tavasznak: erős lehűléssel indul az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is befért két magyar film. És egy horror. És egy látványmozi. És majdnem győzött Lady Gaga. Nem volt ez rossz év.","shortLead":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is...","id":"20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95458afb-7a94-4ed1-a07c-3ce9cfc7bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","timestamp":"2018. december. 25. 20:00","title":"A legfurább horrortól a legszebb szerelmesfilmig – ezt néztük 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből, a rossz látási viszonyok miatt a hatóságok lezárták a Szicília keleti partjánál lévő cataniai repülőteret.\r

","shortLead":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből...","id":"20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a52009-4eb8-49bb-8e72-b530c8613fab","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","timestamp":"2018. december. 24. 19:52","title":"Repülőteret is lezártak a kitörő Etna miatt – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]