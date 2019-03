Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced7ba73-34b5-4d72-b5fc-4f877251abb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 16 kilométeres metróvonal déli irányba halad az indonéz főváros alatt.\r

\r

","shortLead":"A 16 kilométeres metróvonal déli irányba halad az indonéz főváros alatt.\r

\r

","id":"20190324_Elso_metrojat_kapta_meg_a_10_millios_Dzsakarta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced7ba73-34b5-4d72-b5fc-4f877251abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf50632-784d-4cd6-8d0f-890e91d33cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Elso_metrojat_kapta_meg_a_10_millios_Dzsakarta","timestamp":"2019. március. 24. 08:36","title":"Első metróját kapta meg a 10 milliós Dzsakarta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum a Demokráciáért (FvD) szerepelt a legjobban a tartományi választáson, s ennek következtében a kormányzó pártok elvesztették a többségüket a törvényhozás felső házában. Az FvD-t a 36 éves, sima szavú Thierry Baudet alapította két éve, aki annak ellenére veti el a multikulturalizmust, hogy vallonok és indonézek is szép számban akadnak a felmenői között.","shortLead":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum...","id":"20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e91af0-6ab2-4ff7-a327-9e971ff0cedc","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","timestamp":"2019. március. 22. 14:39","title":"Ő okozta Hollandia sokkját – a holland euroszkeptikus jobboldal új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e98497-532c-42d4-9265-3e33c1f4e44f","c_author":"Micro W. Árpád","category":"elet","description":"Harminc éve egy ország hitte, hogy mikróban rotyog a jövő. Odaégett.","shortLead":"Harminc éve egy ország hitte, hogy mikróban rotyog a jövő. Odaégett.","id":"20190323_Csodatevo_Szent_Mikros_fake_news_a_konyhaasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e98497-532c-42d4-9265-3e33c1f4e44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4f342d-f9c5-4ad8-a4ed-66676d7f33ec","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Csodatevo_Szent_Mikros_fake_news_a_konyhaasztalon","timestamp":"2019. március. 23. 20:00","title":"Csodatévő Szent Mikrós: fake news a konyhaasztalon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítőt.","shortLead":"Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítőt.","id":"20190323_Hetfon_megkezdik_az_ertesitok_kezbesiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e54d44d-771e-484a-bba6-4bc48854df42","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Hetfon_megkezdik_az_ertesitok_kezbesiteset","timestamp":"2019. március. 23. 09:39","title":"Hétfőn megkezdik az EP-választási értesítők kézbesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","shortLead":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","id":"20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec37bbf3-c1c3-4466-8c7c-107411930676","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","timestamp":"2019. március. 23. 21:10","title":"Elloptak egy bombát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány kétmilliárd forintos programot indít a települések határaiban található zártkerti ingatlanok fejlesztésére, a cél, hogy ezeken a földeken újrainduljon a gazdálkodás.","shortLead":"A kormány kétmilliárd forintos programot indít a települések határaiban található zártkerti ingatlanok fejlesztésére...","id":"20190323_A_kormany_milliardokat_kolt_kertekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7f46d-6c86-4fb5-86f9-99d7593092d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_A_kormany_milliardokat_kolt_kertekre","timestamp":"2019. március. 23. 18:45","title":"A kormány milliárdokat költ kertekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f911eda1-3a2d-4bcb-a08d-a71fd710fb3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Három személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya, Budapest felé vezető oldalának 36-os kilométerszelvényében, Inárcs térségében.","shortLead":"Három személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya, Budapest felé vezető oldalának 36-os kilométerszelvényében, Inárcs...","id":"20190323_baleset_m5_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f911eda1-3a2d-4bcb-a08d-a71fd710fb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6defa3e9-5690-4142-9825-84ae5f5de941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_baleset_m5_fotok","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Fotókon az M5-ösön történt komoly baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min dolgoznak. Honnan is tudhatták volna arról a prototípusról, amelynek sok-sok év után csak most szivárgott ki a képe.","shortLead":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min...","id":"20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9e51db-4e3e-4f90-acf2-59a2977d6dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","timestamp":"2019. március. 22. 13:03","title":"Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]