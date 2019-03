Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research szerint a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Jobbik mellett jó mozgósítás mellett az LMP-nek és a Momentumnak is lehet esélye egy-egy EP-mandátumra a közelgő választásokon. ","shortLead":"A Závecz Research szerint a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Jobbik mellett jó mozgósítás mellett az LMP-nek és...","id":"20190326_Zavecz_A_Momentum_es_az_LMP_is_megcsiphet_egyegy_EPmandatumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d51e82c-0e46-4acf-bcae-bb920623b707","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Zavecz_A_Momentum_es_az_LMP_is_megcsiphet_egyegy_EPmandatumot","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Závecz: A Momentum és az LMP is megcsíphet egy-egy EP-mandátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem tudósai szerint megnöveli a nyelőcsőrák kockázatát.","shortLead":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem...","id":"20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95343432-b6e0-49d9-b910-779f3d4aeb16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","timestamp":"2019. március. 25. 16:33","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: ne igya túl forrón a teát, mert nagy baj lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt volt-e az elnök elleni Mueller-vizsgálat megindítása. A hírszerzési bizottság elnöke nem elégszik meg a részletekkel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt...","id":"20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e059e67e-4fdd-4f6f-975f-984fb89ae326","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 07:28","title":"Trump ügyvédje vizsgálatot követel, a hírszerzési bizottság elnöke a teljes jelentést látni akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","shortLead":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","id":"20190325_kosarlabda_eb_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3aa6d5-cbec-4f43-a6b4-b3ae13cc03bd","keywords":null,"link":"/sport/20190325_kosarlabda_eb_palyazat","timestamp":"2019. március. 25. 20:25","title":"66 millióért pályázik kosárlabda Eb-re Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Neptunuszon 4-6 évente jön létre egy hatalmas vihar, ami két, de akár hat évig is eltarthat","shortLead":"A Neptunuszon 4-6 évente jön létre egy hatalmas vihar, ami két, de akár hat évig is eltarthat","id":"20190326_Oriasi_vihar_volt_a_Neptunuszon_a_Hubble_le_is_fotozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400dcbe9-83a4-4356-a108-32a4d891569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_Oriasi_vihar_volt_a_Neptunuszon_a_Hubble_le_is_fotozta","timestamp":"2019. március. 26. 15:45","title":"Óriási vihar volt a Neptunuszon, a Hubble le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik ingatlaniroda szedte össze, hogy mi minden számít.","shortLead":"Az egyik ingatlaniroda szedte össze, hogy mi minden számít.","id":"20190326_Ez_kell_ahhoz_hogy_ripszropsz_el_lehessen_adni_egy_lakast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca6b391-b9f7-41cd-b7c8-55601a9fc201","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Ez_kell_ahhoz_hogy_ripszropsz_el_lehessen_adni_egy_lakast","timestamp":"2019. március. 26. 12:02","title":"Ez kell ahhoz, hogy ripsz-ropsz el lehessen adni egy lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor kapott a Fidesz 3,2 milliót az infrastruktúra kiépítésére.","shortLead":"Akkor kapott a Fidesz 3,2 milliót az infrastruktúra kiépítésére.","id":"20190325_A_Soros_Alapitvany_demokratikus_alternativ_mozgalmakat_akar_tamogatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1ba8a3-298b-4f02-b129-bcf71b9ea00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_Soros_Alapitvany_demokratikus_alternativ_mozgalmakat_akar_tamogatni","timestamp":"2019. március. 25. 09:15","title":"III/III: A Soros Alapítvány \"demokratikus, alternatív mozgalmakat\" akar támogatni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár az alapkamatot változatlanul hagyta, megemelte az egynapos jegybanki betétek kamatát. Matolcsy György jegybankelnöksége alatt ilyen még nem történt, a döntést a jegybankelnök Nagy Márton és Windisch László alelnökökkel magyarázta meg. ","shortLead":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár...","id":"20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8732f7-4ac3-4863-9c8f-ece1a3ba3a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","timestamp":"2019. március. 26. 15:02","title":"Matolcsyék elmondják, hogy miért szigorítottak a kamatpolitikán - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]