Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","shortLead":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","id":"20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100452ef-886a-44ac-9027-a6fa0ba5ca9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. március. 27. 09:47","title":"Ezek a zabkásák a legjobbak a Nébih szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc3deef-b124-4782-b6d7-ed11df56bd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már drága a 2018-as iPad Pro, legalább lehessen hozzá egy olcsóbb kiegészítőt használni. Az iOS következő frissítésével sokak vágya válhat valóra.","shortLead":"Ha már drága a 2018-as iPad Pro, legalább lehessen hozzá egy olcsóbb kiegészítőt használni. Az iOS következő...","id":"20190326_apple_ipad_pro_logitech_crayon_erintoceruza_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc3deef-b124-4782-b6d7-ed11df56bd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b71b2c-76f0-4e04-aeaa-8c3a70bf90c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_ipad_pro_logitech_crayon_erintoceruza_tamogatas","timestamp":"2019. március. 26. 17:03","title":"Az erősebb iPadet használja? Lenne itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","shortLead":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","id":"20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dbeab1-5c8d-4143-9484-cdf7a803bb6a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 26. 14:31","title":"Fotók: Rózsaszínű lett egy tó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d450b9b4-f35d-4cd5-b975-a007d0e87cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Hingst szerint volt kollégája, Greg Short napjában hatszor is szellentett előtte, ez pedig súlyos mentális károkat okozott neki. ","shortLead":"David Hingst szerint volt kollégája, Greg Short napjában hatszor is szellentett előtte, ez pedig súlyos mentális...","id":"20190326_Szellentes_zaklatas_per_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d450b9b4-f35d-4cd5-b975-a007d0e87cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4768367a-446c-4168-b66b-8c43fa3b56ff","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Szellentes_zaklatas_per_birosag","timestamp":"2019. március. 26. 15:04","title":"Szellentéssel zaklatta a főnöke, milliókra perelte a munkahelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"24,7 milliárd forint értékben bocsátott ki forintban jegyzett kötvényeket az NBB, magyarok és külföldiek egyaránt vehetnek belőle.","shortLead":"24,7 milliárd forint értékben bocsátott ki forintban jegyzett kötvényeket az NBB, magyarok és külföldiek egyaránt...","id":"20190325_Forintkotveny_kibocsatasaval_koszon_be_az_ide_koltozo_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64158dd7-9d96-4f44-af36-b5764724b2b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Forintkotveny_kibocsatasaval_koszon_be_az_ide_koltozo_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank","timestamp":"2019. március. 25. 15:57","title":"Forintkötvény kibocsátásával köszön be az ide költöző Nemzetközi Beruházási Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteket nem lehet a mostani feltételek szerint megítélni – válaszolták a spanyolok.","shortLead":"Az ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteket nem lehet a mostani feltételek szerint megítélni – válaszolták a spanyolok.","id":"20190326_Bocsanatkerest_kovetel_a_mexikoi_elnok_a_spanyol_kiralytol_a_gyarmatositasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d81c98ba-4b61-4e8e-bc78-05404b86332a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52321836-517b-4f85-ae11-609bdb7f67b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Bocsanatkerest_kovetel_a_mexikoi_elnok_a_spanyol_kiralytol_a_gyarmatositasert","timestamp":"2019. március. 26. 05:27","title":"Bocsánatkérést követel a mexikói elnök a spanyol királytól a gyarmatosításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","shortLead":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","id":"20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6917ca1d-5495-4b10-a421-7cb175fa6250","keywords":null,"link":"/elet/20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","timestamp":"2019. március. 26. 07:50","title":"Zokniban, alsónadrágban lépett meg otthonról egy tatabányai kisfiú – játékot venni indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke az Index szerint. Az állásfoglalást Kövér László házelnök kérte, miután december közepén ellenzéki politikusok másfél napot töltöttek az MTVA székházában. ","shortLead":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament...","id":"20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75fd149-d865-48bb-8f3b-1d2d89b71124","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","timestamp":"2019. március. 26. 12:12","title":"Székházbalhé után korlátozhatják a képviselők jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]