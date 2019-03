Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb89572e-edf8-4015-abf7-05b71a5377c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiszolgálópultot fénykorában egy gyönyörű freskó díszítette.","shortLead":"A kiszolgálópultot fénykorában egy gyönyörű freskó díszítette.","id":"20190327_Okori_gyorsettermet_talaltak_Pompeji_regeszei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb89572e-edf8-4015-abf7-05b71a5377c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c3695c-522f-4b6a-bf7e-80b67be5ba6a","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Okori_gyorsettermet_talaltak_Pompeji_regeszei","timestamp":"2019. március. 27. 19:40","title":"Ókori gyorséttermet találtak Pompeji régészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337ee843-b414-4b79-a03e-29d74706f28c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csökkenő hallgatói létszám miatt vannak működési problémái több karnak, ezért szükség van arra, hogy reklámra költsenek – magyarázta a kancellár.","shortLead":"A csökkenő hallgatói létszám miatt vannak működési problémái több karnak, ezért szükség van arra, hogy reklámra...","id":"20190327_Valaszolt_az_ELTE_kancellarja_miert_koltottek_51_milliot_kommunikaciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337ee843-b414-4b79-a03e-29d74706f28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df50e04e-e394-47fb-8149-b8a7c60f78c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Valaszolt_az_ELTE_kancellarja_miert_koltottek_51_milliot_kommunikaciora","timestamp":"2019. március. 27. 17:21","title":"Válaszolt az ELTE kancellárja, miért költöttek 51 milliót kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges információk amerikai kutatók szerint.","shortLead":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges...","id":"20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226e2a70-6148-4153-b967-eaad1d750572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","timestamp":"2019. március. 28. 15:33","title":"Amerikai kutatók kiszámolták, mekkora helyet foglal el az agyban a nyelvismeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. ","shortLead":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka...","id":"20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a943623-d689-4b1c-ac27-79b0f55e04ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","timestamp":"2019. március. 27. 12:18","title":"Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","shortLead":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","id":"20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93244dbe-23bf-4dc9-8b41-034717d7228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 10:16","title":"Visszalépett az újpesti közös ellenzéki polgármesterjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","shortLead":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","id":"20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d8479e-af4a-48e2-a45f-7b1d4e95ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","timestamp":"2019. március. 28. 07:34","title":"Állami pénzből képezhették ki hajósnak az agrárminisztérium több vezető tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","shortLead":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","id":"20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff15a460-5a02-4e08-bc2d-02526dad5af7","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","timestamp":"2019. március. 28. 17:52","title":"Bejelentette Fucsovics Márton, ki lesz az új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője szerint nem akarják követni a Magyarország választotta utat. ","shortLead":"Az Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője szerint nem akarják követni a Magyarország választotta utat. ","id":"20190327_Weber_vegye_napirendre_az_Europai_Tanacs_a_magyar_es_a_lengyel_hetes_cikkes_eljarasok_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc98b14-0876-47f6-85df-e98653277cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Weber_vegye_napirendre_az_Europai_Tanacs_a_magyar_es_a_lengyel_hetes_cikkes_eljarasok_ugyet","timestamp":"2019. március. 27. 18:04","title":"Weber: Vegye napirendre az Európai Tanács a magyar és a lengyel hetes cikkes eljárások ügyét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]