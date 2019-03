Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ced39e0-728e-40e5-8beb-54775708a898","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190327_KFTt_idezett_Orban_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ced39e0-728e-40e5-8beb-54775708a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50752465-d9b4-49bb-b7bf-25cb57ac0e80","keywords":null,"link":"/elet/20190327_KFTt_idezett_Orban_a_Facebookon","timestamp":"2019. március. 27. 08:35","title":"KFT-t idézett Orbán a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82224dc4-e8f6-4970-b1cc-d7f04bf7f301","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 20:55","title":"Reagált az ügyészség a hvg.hu Czeglédy Csabáról szóló cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","shortLead":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","id":"20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e59f94-b318-48ff-8e60-6f384f17310f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. március. 26. 20:33","title":"Nézze meg ezt a videót, és rögtön megérti, miért a P30 Pro most a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","shortLead":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","id":"20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da4698-2690-4879-8cf8-6ad988c1eb8f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","timestamp":"2019. március. 26. 15:09","title":"160 ezerre is büntethetik a balesetnél bámészkodó autósokat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","shortLead":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","id":"20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663ee95-d85d-4ec7-b8ab-bfcbf025527d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","timestamp":"2019. március. 26. 16:33","title":"Ettől a sportközvetítéstől leesik az álla: olyan, mintha bent lenne a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590447dc-cdc6-4c81-bbb2-63cca9ebc77a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen üzemeltethető szolgáltatásokat. A manőver fideszes berkeken belül sem nyerte el mindenki tetszését.","shortLead":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen...","id":"201912__ossztuz_ferihegyre__kormany_es_profitkozelben__fideszes_erdekutkozes__airportyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=590447dc-cdc6-4c81-bbb2-63cca9ebc77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc6d32-a84a-4324-819e-6f92140bd64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201912__ossztuz_ferihegyre__kormany_es_profitkozelben__fideszes_erdekutkozes__airportyan","timestamp":"2019. március. 27. 20:00","title":"Kormányzati össztűz Ferihegyre - ki veszíthet többet a kiszorítósdival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"portfolio.hu","category":"enesacegem","description":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is kevéssel.","shortLead":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is...","id":"20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd3cf1b-bbab-4a7f-bbae-40c9c1f771e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","timestamp":"2019. március. 27. 17:55","title":"Harmadával csökkent a német bankvezér fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]