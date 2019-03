Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezzel próbálják távozásra bírni. Már petíció is indult Pócs János ellen 2019. március. 26. 21:34 A mesekönyvek és a fejből meseolvasás helyét sok családban már átvette a mobil és a táblagép, ez azonban a szakértő szerint egyáltalán nem jó. Előnyösebb a régi megoldáshoz folyamodni, és nem csak azért, mert ellazítja a kicsiket. Szokott mesét olvasni a gyermekének? Fontos lenne, rengeteg mindenben segít 2019. március. 27. 14:33 A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. A spanyol márka... Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek 2019. március. 27. 12:18 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) igazgatótanácsa szerdán elfogadta a szervezők javaslatát, miszerint a breaktánc szerepeljen a 2024-es párizsi olimpia műsorán. A NOB igazgatótanácsa is azt javasolja, hogy a breaktánc legyen olimpiai sportág 2019. március. 28. 07:12 Eurostat szerint 2017-ben, egy év alatt csak sportra a GDP 1,2 százalékát, 326 milliárd forintot költött a magyar kormány. Többet költ a kormány sportra, mint felsőoktatásra 2019. március. 27. 20:28 A baleset a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésénél történt. Két autó és egy rendőrautó ütközött Erzsébetvárosban 2019. március. 27. 17:15 Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. Legalábbis ez derül ki a lapunk birtokába jutott előterjesztésből, amiről a Fővárosi Közgyűlés – a jelölt kérésére – zárt ülésen fog szavazni várhatóan szerdán. Legalábbis... Leváltják a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját 2019. március. 26. 18:53 Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. A szakmai zsűrit is kifaggatjuk.



Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri egyik tagja, Szörnyi Kriszta? 2019. március. 26. 18:00