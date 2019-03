Elképesztő új autókkal támadnak az oroszok – videó

Az Aurus a nemrégiben megrendezett Genfi Autószalonon tartotta meg a Vlagyimir Putyin szolgálati autójából készített polgári változat európai premierjét. Ez a gyorsan általunk is kipróbált és a legfrissebb hírek szerint egy magyar márka által betámadott Aurus Senat azonban még csak a kezdet.

© László Ferenc

Az Aurus ugyanis hamarosan egy a Senatnál is nagyobb járművet is piacra fog dobni. Ez nem más, mint a Putyin konvojában korábban már többször is felbukkant Arsenal, melyről most egy új gyári fényképet is nyilvánosságra hoztak. Íme a Senat formavilágával, illetve 600 lóerős és 880 Nm-es V8-as hibrid hajtással támadó Aurus Arsenal:

© Aurus

És ez még nem minden, ugyanis a gyártó legfrissebb kedvcsináló videójának egy versenyautó a főszereplője. A videó egyelőre sajnos még kevés részletet fed fel a legújabb orosz négykerekűről, mely leginkább a Le Mans sorozatú versenyautókhoz tűnik hasonlatosnak.

