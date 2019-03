Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80. szám alatt található, megközelítőleg 5000 négyzetméteres területet vásárolta meg, hogy azon 'A+' kategóriás irodaházat húzzon fel.","shortLead":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80...","id":"20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e200dff3-26c4-48e2-b038-153a5ac9c937","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","timestamp":"2019. március. 27. 11:20","title":"Beépül egy 5000 nm-es foghíjtelek, irodaház épül a Kolosy térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","shortLead":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","id":"20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f74067f-8e8f-449c-a51b-574f902709c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","timestamp":"2019. március. 28. 16:40","title":"Karácsony feljelenti és vitára hívja Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk egy-egy fontos gyógyszerünk ottani változatát.","shortLead":"Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk...","id":"20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d42db-9c1b-4107-bb17-2cd4ef11559b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas","timestamp":"2019. március. 28. 13:03","title":"Gyógyszerre lehet szüksége külföldön? Akkor ne hagyja ki ezt az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra is különbséget tesznek köztük. Például azzal, hogy javarészt női hangú digitális asszisztenst működtetnek.","shortLead":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra...","id":"20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0657ee-2987-4eb6-8168-f4b3afe9aefa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","timestamp":"2019. március. 27. 15:03","title":"Érdekes elmélet: ezért van női hangjuk a telefonoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8568bf76-1736-4ac2-9381-ba3a15aef5da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három napja tart az ország jelentős területén kialakult súlyos áramkimaradás, emiatt léptek a hatóságok.","shortLead":"Három napja tart az ország jelentős területén kialakult súlyos áramkimaradás, emiatt léptek a hatóságok.","id":"20190328_aramszunet_munkaszuneti_nap_venezuela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8568bf76-1736-4ac2-9381-ba3a15aef5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417ca7-6557-42c9-a692-0d691e7380e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_aramszunet_munkaszuneti_nap_venezuela","timestamp":"2019. március. 28. 05:47","title":"Az országos áramszünet miatt munkaszünet lesz Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]