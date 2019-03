Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a második haláleset a héten.","shortLead":"Már a második haláleset a héten.","id":"20190329_A_Grand_Canyonba_zuhant_egy_turista_fotozas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77fef1-aaaa-48bf-8a1d-d693cdbcd1c7","keywords":null,"link":"/elet/20190329_A_Grand_Canyonba_zuhant_egy_turista_fotozas_kozben","timestamp":"2019. március. 29. 09:48","title":"A Grand Canyonba zuhant egy turista fotózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos eszközbeszerzési, fejlesztési csomagjára. A pénzcsapok megnyitásától azonban nem lesz több orvos, legfeljebb takaros, de üres rendelő.","shortLead":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos...","id":"20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d000b-fb17-4ad2-b727-8873e3fcf278","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","timestamp":"2019. március. 29. 06:30","title":"Nagylak, ahová Aboul-Hosn Hussein magyarcsanádi háziorvos is csak helyettesíteni jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitakarták, hogy kellene-e fizetnünk az oroszoknak, ha a kormány eláll a szerződéstől, bár ez nem sérti a bírósági ítéletet. ","shortLead":"Kitakarták, hogy kellene-e fizetnünk az oroszoknak, ha a kormány eláll a szerződéstől, bár ez nem sérti a bírósági...","id":"20190329_Csak_a_legfontosabbat_nem_hozta_nyilvanossagra_a_kormany_a_paksi_szerzodesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3136f6ca-9b3e-46b8-87b5-1d334453f78c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Csak_a_legfontosabbat_nem_hozta_nyilvanossagra_a_kormany_a_paksi_szerzodesrol","timestamp":"2019. március. 29. 11:01","title":"Kikerestük: Csak a legfontosabb nem nyilvános a paksi szerződésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7dd8f-d920-48d9-941d-f875b0172b53","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Vasárnap jár le a határidő, erre tekintettel még hétfőn is be lehet fizetni a kamarai tagdíjakat. Ha elmulasztja, jöhetnek a szankciók.","shortLead":"Vasárnap jár le a határidő, erre tekintettel még hétfőn is be lehet fizetni a kamarai tagdíjakat. Ha elmulasztja...","id":"20190330_Itt_a_hatarido_be_kell_fizetni_a_kamarai_tagsagi_dijakat_kulonben_jon_az_adohatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7dd8f-d920-48d9-941d-f875b0172b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7332ffc-8a72-43a8-ad2f-a6bff6c4b9bb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Itt_a_hatarido_be_kell_fizetni_a_kamarai_tagsagi_dijakat_kulonben_jon_az_adohatosag","timestamp":"2019. március. 30. 10:15","title":"Itt a határidő, be kell fizetni a kamarai tagsági díjakat, különben jön az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79246cc-914e-4ed6-a6f7-edf0faf4bce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült rendőrök jól vannak, és friss információk szerint nem ők okozták a komoly anyagi kárral járó balesetet.","shortLead":"A balesetben megsérült rendőrök jól vannak, és friss információk szerint nem ők okozták a komoly anyagi kárral járó...","id":"20190328_ismert_zenesz_divatterepjaroja_okozta_a_tegnapi_budapesti_rendorautos_balesetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a79246cc-914e-4ed6-a6f7-edf0faf4bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd419f3-ec06-41bf-b6ca-d530bcdf6f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_ismert_zenesz_divatterepjaroja_okozta_a_tegnapi_budapesti_rendorautos_balesetet","timestamp":"2019. március. 28. 13:16","title":"Ismert zenész divatterepjárója okozta a tegnapi budapesti rendőrautós balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a tesztekhez küldött mintákkal érzékeny személyes adatok sokasága kerülhet illetéktelen kezekbe - és nemcsak a tesztek megrendelőié, hanem felmenőiké és leszármazottaik is. Péterfalvi Attila összességében inkább kerülendőnek tartja az egyre olcsóbb ajánlatokkal bombázó, zömmel tengerentúli cégeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a tesztekhez küldött mintákkal érzékeny személyes adatok sokasága kerülhet...","id":"20190328_Ova_int_az_etnikai_szarmazast_vizsgalo_DNStesztektol_a_NAIH_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a37fa4-c15c-44dd-a050-dea77596414e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Ova_int_az_etnikai_szarmazast_vizsgalo_DNStesztektol_a_NAIH_elnoke","timestamp":"2019. március. 29. 12:10","title":"Megnézetné DNS-teszttel, honnan származnak a felmenői? A NAIH nem tenné az ön helyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került videóját. ","shortLead":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került...","id":"20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb20dc1-bc42-44ab-a790-721f489dc595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. március. 29. 10:33","title":"Tökéletes mém született az egyetemista Rogán Antalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]