[{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","shortLead":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","id":"20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e704c3-3e77-4964-bb23-ec99944f9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","timestamp":"2019. április. 02. 09:25","title":"Tiborcz István 50 milliós, német rendszámos Mercedes terepjáróval jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ca7313-fc51-4c8d-85b0-ae71ff665059","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyógyhatást tulajdonítanak a komodói varánuszok vérének, ezért sokat megpróbálják kicsempészni az állatokat a természetes élőhelyükről.","shortLead":"Gyógyhatást tulajdonítanak a komodói varánuszok vérének, ezért sokat megpróbálják kicsempészni az állatokat...","id":"20190403_Kitiltjak_a_turistakat_egy_indonez_szigetrol_annyian_lopnak_varanuszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ca7313-fc51-4c8d-85b0-ae71ff665059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748db6c7-fa95-44ac-9e6a-901e340f89ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Kitiltjak_a_turistakat_egy_indonez_szigetrol_annyian_lopnak_varanuszokat","timestamp":"2019. április. 03. 10:43","title":"Kitiltják a turistákat egy indonéz szigetről, annyian lopnak varánuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérelmezők ezért a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak.","shortLead":"A kérelmezők ezért a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak.","id":"20190401_Felfuggesztettek_a_nev_es_nemvaltoztatasi_kerelmek_elbiralasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712fd91-31ab-4df1-923f-ed5cd1520428","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Felfuggesztettek_a_nev_es_nemvaltoztatasi_kerelmek_elbiralasat","timestamp":"2019. április. 01. 16:10","title":"Felfüggesztették a név- és nemváltoztatási kérelmek elbírálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a tisztelet.","shortLead":"Ez ám a tisztelet.","id":"20190402_Pablo_Escobar_kepet_ragasztottak_a_csempeszek_a_heroinra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc90a9a-b81b-405a-8ac6-f80a7ffbf575","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Pablo_Escobar_kepet_ragasztottak_a_csempeszek_a_heroinra","timestamp":"2019. április. 02. 12:46","title":"Pablo Escobar képét ragasztották a csempészek a heroinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu értesülései szerint a Honvéd FC-re fáj a foga a felcsúti milliárdosnak. 