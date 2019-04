Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt egy apró kézmozdulat és a motoros máris megoldotta, hogy ne lehessen beazonosítani a járművét. ","shortLead":"Elég volt egy apró kézmozdulat és a motoros máris megoldotta, hogy ne lehessen beazonosítani a járművét. ","id":"20190403_a_nap_videoja_egy_kezmozdulat_es_maris_lathatatlan_a_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b907aea-40b1-4fac-bc50-b30c96db7e33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_a_nap_videoja_egy_kezmozdulat_es_maris_lathatatlan_a_rendszam","timestamp":"2019. április. 03. 06:41","title":"A nap videója: egy kézmozdulat és máris láthatatlan a rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","id":"20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18d3ebf-8be1-4e94-91f7-7de8d89c230f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Véletlenül horogkeresztes övtáskákat árult az Auchan Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","shortLead":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","id":"20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b22e66-1149-41ec-9c6b-0fcebf1798a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","timestamp":"2019. április. 02. 19:22","title":"Theresa May: A Brexit további halasztására van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","shortLead":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","id":"20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1c6e-9fa1-4ca2-8d03-34a9b4520396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","timestamp":"2019. április. 03. 15:09","title":"Nincs még vége: tovább drágul az üzemanyag pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A valódi és képzeletbeli falak ellen emelt szót a volt amerikai elnök egy utazási konferencián\r

\r

","shortLead":"A valódi és képzeletbeli falak ellen emelt szót a volt amerikai elnök egy utazási konferencián\r

\r

","id":"20190403_Obamat_aggasztja_az_europai_es_amerikai_populizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68897c07-7bc5-465e-afe8-18d32335aee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Obamat_aggasztja_az_europai_es_amerikai_populizmus","timestamp":"2019. április. 03. 21:36","title":"Obamát aggasztja az európai és amerikai populizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak.","shortLead":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal...","id":"20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8e04f4-a298-4c00-999d-fea3e885edda","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","timestamp":"2019. április. 03. 06:30","title":"Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","shortLead":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","id":"20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce11819-139e-41cb-b4ab-a182e3193711","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","timestamp":"2019. április. 04. 10:39","title":"Bocsánatot kért a Harry Potter-égető pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]