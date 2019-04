Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","shortLead":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","id":"20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030388d-26cd-4e04-9208-d53e7c44330d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","timestamp":"2019. április. 04. 06:17","title":"Kikérte Trump adóbevallását az amerikai képviselőház egyik bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94182652-5404-4ce0-bcf4-e0f157e1868d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, csupakijelzős telefonnal jelenik meg napokon belül a kínai Oppo. A legutóbbi hírek már közvetlenül a gyártótól érkeztek.","shortLead":"Különleges, csupakijelzős telefonnal jelenik meg napokon belül a kínai Oppo. A legutóbbi hírek már közvetlenül...","id":"20190404_oppo_reno_specifikacio_elorendelheto_kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94182652-5404-4ce0-bcf4-e0f157e1868d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb6bcd-2a54-44a5-bb77-06ce31f5ce60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_oppo_reno_specifikacio_elorendelheto_kinaban","timestamp":"2019. április. 04. 16:15","title":"Izgalmas új telefon a láthatáron: biztos információk kerültek ki az Oppo telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel.","shortLead":"Az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel.","id":"20190404_Meszaros_most_nagyon_orulhet_eddigi_legsikeresebb_evet_zarta_a_Hunguest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ef3edb-aa88-4c52-ab15-6d01734f6b72","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_most_nagyon_orulhet_eddigi_legsikeresebb_evet_zarta_a_Hunguest","timestamp":"2019. április. 04. 08:54","title":"Mészáros most nagyon örülhet, eddigi legsikeresebb évét zárta a Hunguest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","shortLead":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","id":"20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8be7a-7796-4db3-9b5b-9a5660135426","keywords":null,"link":"/elet/20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","timestamp":"2019. április. 04. 19:52","title":"A papok 10 százaléka érintett – állítja a gyerekmolesztálások után kutató újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","shortLead":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","id":"20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c537-5a47-432e-ab8e-df06261f8832","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","timestamp":"2019. április. 03. 17:30","title":"Saját szomszédairól készít életnagyságú horgolt babákat egy finn művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap forrásai szerint közelednek az álláspontok, kompromisszum születhet.","shortLead":"A lap forrásai szerint közelednek az álláspontok, kompromisszum születhet.","id":"20190404_Nepszava_Kozel_a_megegyezes_az_MTA_es_Palkovics_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c85506-daed-4d73-90d6-879e6d0b5a92","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nepszava_Kozel_a_megegyezes_az_MTA_es_Palkovics_kozott","timestamp":"2019. április. 04. 22:02","title":"Népszava: Közel a megegyezés az MTA és Palkovics között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ddd62b-f9a3-410d-8872-b54670d0fa15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A petefészekciszta egyik, az orvosok által jól ismert formája a dermoid ciszta, ami bőr-, haj- és fogszerű anyagot is tartalmazhat. Az orvosok azonban még egy ennél is furcsább dolgot találtak az egyik páciensnél.","shortLead":"A petefészekciszta egyik, az orvosok által jól ismert formája a dermoid ciszta, ami bőr-, haj- és fogszerű anyagot is...","id":"20190403_petefeszekciszta_mutet_rochester_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ddd62b-f9a3-410d-8872-b54670d0fa15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11769c7e-d743-4b2d-904d-92b684f1cb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_petefeszekciszta_mutet_rochester_korhaz","timestamp":"2019. április. 03. 20:03","title":"Hasi fájdalommal került be a nő a kórházba, valami egészen furcsát találtak a testében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b733820a-e774-4706-8c88-9a89f36a8189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte megszokott gépkocsik helyett autonóm drónokkal szállítja az orvosi mintákat az USA egyik államában a UPS.","shortLead":"A világszerte megszokott gépkocsik helyett autonóm drónokkal szállítja az orvosi mintákat az USA egyik államában a UPS.","id":"20190404_ups_matternet_orvosi_dron_laborminta_verminta_szallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b733820a-e774-4706-8c88-9a89f36a8189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fdc99a-0432-401e-926a-98af25e2c691","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_ups_matternet_orvosi_dron_laborminta_verminta_szallitasa","timestamp":"2019. április. 04. 13:03","title":"Magyar kórházakban ez csak álom? Hogy gyorsan kiértékeljék az orvosi mintákat, drónnal viszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]