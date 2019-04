Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a98df5-008a-4cf0-ad64-4e9c4bd6d8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyolcrészes dokumentumfilm-sorozat, A mi bolygónk David Attenborough narrációjával április 5-től már látható a Netflixen. ","shortLead":"A nyolcrészes dokumentumfilm-sorozat, A mi bolygónk David Attenborough narrációjával április 5-től már látható...","id":"20190405_Magyarorszagon_is_vettek_fel_jeleneteket_a_kovetkezo_David_Attenboroughsorozathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a98df5-008a-4cf0-ad64-4e9c4bd6d8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca9a9b1-4080-4619-a098-64d9ea614d35","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyarorszagon_is_vettek_fel_jeleneteket_a_kovetkezo_David_Attenboroughsorozathoz","timestamp":"2019. április. 05. 11:56","title":"Magyarországon is vettek fel jeleneteket a következő David Attenborough-sorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","shortLead":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","id":"20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c951e-40e4-4727-8cca-e07389e636e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2019. április. 05. 16:55","title":"Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","shortLead":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","id":"20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df226d2-5907-4c90-b778-0b591402a968","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","timestamp":"2019. április. 04. 11:44","title":"Nagy Blanka cáfolja a kormánymédia vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásokba mentek be azzal, hogy egy telefontársaságnak tesztelik a vonalat. ","shortLead":"Lakásokba mentek be azzal, hogy egy telefontársaságnak tesztelik a vonalat. ","id":"20190405_Tobb_millio_forintot_telefonaltak_ossze_nemzetkozi_hivasokkal_Szegeden_a_csalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3f197-f226-499e-9189-fe57b645f4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Tobb_millio_forintot_telefonaltak_ossze_nemzetkozi_hivasokkal_Szegeden_a_csalok","timestamp":"2019. április. 05. 09:53","title":"Több millió forintot telefonáltak össze nemzetközi hívásokkal Szegeden a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az Európai Unióban, ha országuk is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak.","shortLead":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után...","id":"20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373d262-9403-41b7-aa83-e275ceb55dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","timestamp":"2019. április. 04. 14:36","title":"Brexit: Az EU vízummentességet ad a briteknek, ha ők is viszonozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","shortLead":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","id":"20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b8c8fd-02ee-468b-8bfb-dd0cf9bf9b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","timestamp":"2019. április. 05. 13:21","title":"Sajnálkozik a Boeing-vezér a lezuhant gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","shortLead":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","id":"20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeff7ca-d0e6-47e0-a95b-a573fa673987","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","timestamp":"2019. április. 03. 17:33","title":"Érik a meglepetés: két Note10-et is piacra dobhat a Samsung, lesz belőle egy kisebb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]