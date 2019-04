Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyes praxisközösségek durván egy évig tudják fedezni a megelőzési tevékenységüket a kapott pénzből. ","shortLead":"Az egyes praxisközösségek durván egy évig tudják fedezni a megelőzési tevékenységüket a kapott pénzből. ","id":"20190407_81_frissen_alakult_praxiskozosseg_kozott_osztott_szet_az_Emmi_54_milliardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d533b1-9d4f-4baa-b591-0be78fed39b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_81_frissen_alakult_praxiskozosseg_kozott_osztott_szet_az_Emmi_54_milliardot","timestamp":"2019. április. 07. 09:58","title":"81 frissen alakult praxisközösség között osztott szét az Emmi 5,4 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","shortLead":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","id":"20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cdd86-3db5-428a-8981-13fcb80c1902","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. április. 05. 17:38","title":"Villamossal ütközött egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén.","shortLead":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét...","id":"20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc55c40-b074-4598-8a54-a7fab440534e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","timestamp":"2019. április. 06. 09:19","title":"Elkezdte építeni saját Gigafactoryját a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké választották volna.","shortLead":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké...","id":"20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04226348-dcee-4af1-8568-25172ac4ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","timestamp":"2019. április. 06. 08:40","title":"Donald Trump a mexikói határon: a migránsok forduljanak vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan viszonyulunk a hírességek által elkövetett bűncselekményekhez. Az úszóedző sikereit ugyanis még mindig nem tudjuk leválasztani a nemi erőszakról. A Kiss László-ügyből kutatási téma lett, a témában megszületett nemzetközi cikk egyik szerzőjét, az ELTE-n kutató Nyúl Boglárkát kérdeztük. ","shortLead":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan...","id":"20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb23800-45b2-4d84-af2e-4b29059d51b4","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","timestamp":"2019. április. 05. 17:20","title":"Kiss László olimpiai sikereitől még mindig nem látjuk a nemi erőszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iratok titkosak, ezért nem tud érdemi cáfolatot közzétenni.","shortLead":"Az iratok titkosak, ezért nem tud érdemi cáfolatot közzétenni.","id":"20190406_Szilvasy_nem_igazak_a_kemper_vadjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49cf963-77ab-4e06-a013-d14add25608f","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Szilvasy_nem_igazak_a_kemper_vadjai","timestamp":"2019. április. 06. 09:48","title":"Szilvásy: nem igazak a kémper vádjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ számára a károsodott vagy elvesztett erőforrások révén.","shortLead":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ...","id":"20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e3a44b-fa2a-4e68-94be-d8a9d18abbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","timestamp":"2019. április. 06. 12:03","title":"Évente 714 000 000 000 forintunk bánja, hogy ömlik a műanyagszemét az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]