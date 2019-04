Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbáljuk így kipipálni az amerikaiak kérését, miután amerikai gázt Orbán nem akar venni, noha ez volt az USA ajánlata.\r

\r

","shortLead":"Megpróbáljuk így kipipálni az amerikaiak kérését, miután amerikai gázt Orbán nem akar venni, noha ez volt az USA...","id":"20190408_Amerikai_gazterminalt_vennenk_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2090a6-20e2-401d-8dc9-266231efc267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Amerikai_gazterminalt_vennenk_Horvatorszagban","timestamp":"2019. április. 08. 10:28","title":"Amerikai gázterminált vennénk Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","shortLead":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","id":"20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82dcdf4-7012-4ee8-889a-50a84638a137","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","timestamp":"2019. április. 08. 11:04","title":"Kidöntött egy villanyoszlopot, majd elhajtott a ripityára tört kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de úgy tűnik, stratégiát vált a tavaly ősszel visszatérő márka: a kisebb képernyős The Palmot elsődleges telefonként is árulni kezdik.","shortLead":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de...","id":"20190408_the_palm_androidos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec3fca-1e58-4325-9f6e-a83171482429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_the_palm_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 08. 09:03","title":"Ez lehet az álommobil azoknak, akik kisebb telefonra vágynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","shortLead":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","id":"20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173ec98-3d42-4f25-83c7-40fea5dd0099","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","timestamp":"2019. április. 09. 09:21","title":"Brutális horror előzeteseket mutattak a Peppa malac előtt egy moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2126b162-5cb0-4835-bf56-4f02fa504274","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a gleccserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9 ezer milliárd tonnányit. A veszteség mértéke jelenleg évente mintegy 335 milliárd tonna. ","shortLead":"Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a gleccserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9...","id":"20190408_gleccser_jeg_olvadas_klimavaltozas_kutatas_nature","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2126b162-5cb0-4835-bf56-4f02fa504274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4cfcde-1e2c-46bf-a5c3-185550224431","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_gleccser_jeg_olvadas_klimavaltozas_kutatas_nature","timestamp":"2019. április. 08. 20:02","title":"Felfoghatatlan mennyiségű jég tűnik el évente a gleccserekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf01f7e-36d4-4149-bde1-8abc88964956","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Húsbavágó őszinteséggel beszél az életéről Bérczesi Róbert az Én meg az Ének című könyvben. Negyvenkét évesen memoárt írni mindenképpen szokatlan húzás, a hiperkarma frontemberének esetében pedig ez elsőre akár baljósnak is tűnhet. Pedig erről szó sincs: a Kiss Lászlóval közösen írt könyv sokkal inkább egy periódus végét jelenti, megértést kínál egy olyan történettel kapcsolatban, amelyet érdemes elmesélni. ","shortLead":"Húsbavágó őszinteséggel beszél az életéről Bérczesi Róbert az Én meg az Ének című könyvben. Negyvenkét évesen memoárt...","id":"20190408_Berczesi_Robert_Kiss_Laszlo_En_meg_az_Enek_konyv_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf01f7e-36d4-4149-bde1-8abc88964956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790c7602-7821-4145-8968-c76c0f494f21","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Berczesi_Robert_Kiss_Laszlo_En_meg_az_Enek_konyv_interju","timestamp":"2019. április. 08. 20:00","title":"Bérczesi Róbert: Rájöttem, hogy minden világnak megvannak a maga démonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Négy hónapot sem töltött el Radoki János a felcsúti kispadon.","shortLead":"Négy hónapot sem töltött el Radoki János a felcsúti kispadon.","id":"20190407_Idan_mar_a_masodik_edzot_rugtak_ki_a_Felcsuttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3159f88d-9bb8-42c6-abb2-94888e09e949","keywords":null,"link":"/sport/20190407_Idan_mar_a_masodik_edzot_rugtak_ki_a_Felcsuttol","timestamp":"2019. április. 07. 18:42","title":"Idén már a második edzőt rúgták ki a Felcsúttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás hatására a Kreml közbelépett.","shortLead":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás...","id":"20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95657-da57-421d-b758-823d76c947bf","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","timestamp":"2019. április. 08. 13:46","title":"Elengedik az Oroszországban raboskodó ceteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]