Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is aktivizálta magát. Ám ezt a lapot nem abból a fából faragták, ami meghajolna holmi nagykövetek előtt.","shortLead":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is...","id":"20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270972c-e864-42cd-8fd6-ad82a8c43ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","timestamp":"2019. április. 08. 14:10","title":"Orbánnál nagyobb falatot is legyűrt már a szlovén Mladina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","shortLead":"25 fok is lehet ma, de többfele bárhatók záporok, zivatarok. ","id":"20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a82c6-7ee2-4836-8691-8b0bf3f80813","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meleg_de_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 08. 05:16","title":"Meleg, de helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8f8622-82ba-4c7a-9628-a5d6fed2e5cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadszálláson tartott EP-kampánynyitót még szombaton Horváth Szilveszter, a Bács-Kiskun Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki drámai részletekkel teli beszédben érvelt a mellett, hogy májusban a Fidesz-KDNP-re kell majd szavazni.","shortLead":"Szabadszálláson tartott EP-kampánynyitót még szombaton Horváth Szilveszter, a Bács-Kiskun Megyei Roma Nemzetiségi...","id":"20190409_horvath_szilveszter_baja_szabadszallas_ep_kampany_beszed_migransok_fidesz_kdnp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb8f8622-82ba-4c7a-9628-a5d6fed2e5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8893667-cbb5-4d5d-b315-6609799e6085","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_horvath_szilveszter_baja_szabadszallas_ep_kampany_beszed_migransok_fidesz_kdnp","timestamp":"2019. április. 09. 11:35","title":"Roma politikus: Ha nem akarod, hogy megerőszakolják a gyereked, szavazz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2008e4-7fa1-418f-87f4-d7293e76a0a4","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Ez az első körös döntés, az AB itt az elfogadás körülményeit vizsgálta. Az a testület szerint jogszerű volt, így alapból nem érvénytelen a túlóratörvény. Cserébe kioktatták az ellenzéket. ","shortLead":"Ez az első körös döntés, az AB itt az elfogadás körülményeit vizsgálta. Az a testület szerint jogszerű volt...","id":"20190409_Nem_talalt_fogast_az_Alkotmanybirosag_a_tuloratorvenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd2008e4-7fa1-418f-87f4-d7293e76a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9339ea9d-7464-4bcc-9e3b-e805c41265b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Nem_talalt_fogast_az_Alkotmanybirosag_a_tuloratorvenyen","timestamp":"2019. április. 09. 10:46","title":"Nem talált fogást az Alkotmánybíróság a túlóratörvény elfogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik adásánál jár az az új magyar podcast, amely kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozik.","shortLead":"Ötödik adásánál jár az az új magyar podcast, amely kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozik.","id":"20190408_podcast_orultech_technologiai_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35ed658-a820-4a92-9f4d-7cf978e5c306","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_podcast_orultech_technologiai_hirek","timestamp":"2019. április. 08. 21:03","title":"Elindult egy új teches podcast, itt meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most közzétettek egy aprócska kedvcsinálót. ","shortLead":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most...","id":"20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c36896-b374-4e64-8c0d-ec4c97b0b22b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. április. 09. 19:33","title":"Új Star Wars-játék jön, az első kép máris nagyon sejtelmes lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a8620-d922-4f91-bed3-47c5a9de4ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 55 éves Laleh Shahravesh a férje temetésére érkezett Dubajba, amikor a repülőtéren letartóztatták.","shortLead":"Az 55 éves Laleh Shahravesh a férje temetésére érkezett Dubajba, amikor a repülőtéren letartóztatták.","id":"20190408_facebook_sertegetes_bortonbuntetes_dubaj_laleh_shahravesh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241a8620-d922-4f91-bed3-47c5a9de4ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b692309d-c9ad-480e-8c00-5595ba867a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_sertegetes_bortonbuntetes_dubaj_laleh_shahravesh","timestamp":"2019. április. 08. 13:33","title":"Két év börtönt kaphat egy londoni nő, mert azt írta volt férje új feleségéről a Facebookon, hogy egy ló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]