Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét Benjamin Netanjahu alakíthatna kormányt. Exit poll Izraelből: Netanjahu maradhat kormányon Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza több gyülekezeti házzal is rendelkezik Magyarországon, de most egy templomot is fognak építeni. Templomot épít Budapesten a mormon egyház Az autósok feje már főhetett, sok helyütt 20-30 perc csúszást okozott a pótlás. A reggeli csúcs kisebb fennakadásokkal, de nagyobb gond nélkül lement. Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten idén – jelentette be a fővárosi közgyűlés döntését Tarlós István. Kocsis Sándor szobrot kap Budapesten Verbális, utcai pankráció zajlott Szegeden: a Hír Tv-vel felszerelkezve akarta megzavarni a szocialisták aláírásgyűjtését a helyi Fidelitas, a kampányoló Ujhelyit támadva megint a házának felújításával. Az európai parlamenti képviselő erre alá akarta íratni az EU-tagságot pártoló ívüket a kormánypártiakkal, és egyesével elbeszélgetett az őt támadó molinót tartó Fidelitas-tagokkal. Utcai (szó)csata: Ujhelyi összeakaszkodott az MSZP-standra lecsapó fideszesekkel