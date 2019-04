Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","shortLead":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","id":"20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaff216-4711-49a9-8f2c-a09fbb05de23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","timestamp":"2019. április. 08. 06:26","title":"Elmondta az édesanya, mit csináltak a Bécsből hazahozott feldarabolt holttesttel Jászladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","shortLead":"Július elsejétől jár a csok mellé kamattámogatott kölcsön, két gyereknél 10 millió forint, háromnál 15 millió.","id":"20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909474b6-5c79-4fde-8d92-dfda7b706c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe7fff-c1ee-44e5-8b42-5a578932bd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_hasznalt_lakast_vasarlok_ketharmada_felvenne_a_csokot","timestamp":"2019. április. 09. 10:35","title":"A használt lakást vásárlók kétharmada felvenné a csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három nagytekintélyű tagja, így tiltakoznak a kormány döntése ellen, hogy tudós helyett banki embert neveztek ki.","shortLead":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három...","id":"20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d037e5e-7cae-43f7-8650-bdc62c4e6017","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","timestamp":"2019. április. 08. 08:39","title":"Tiltakoznak a kormánydöntések ellen, lemondott három tudós a szegedi lézerközpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő eredményekkel álltak elő. ","shortLead":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő...","id":"20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bb57a2-ac1c-4879-94a8-833367e9285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","timestamp":"2019. április. 08. 19:33","title":"Magyar kutatók bukkanhattak a marsi élet nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2f4dc2-9add-4351-a6d8-78aab5602d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, az Egyesült Államokban tanuló kínai diák átszámítva mintegy 255,6 millió forint kárt okozott az Apple-nek.","shortLead":"Két, az Egyesült Államokban tanuló kínai diák átszámítva mintegy 255,6 millió forint kárt okozott az Apple-nek.","id":"20190408_apple_iphone_atveres_hamis_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2f4dc2-9add-4351-a6d8-78aab5602d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff67dbf-76e4-4a9b-9807-588c278cb996","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_apple_iphone_atveres_hamis_iphone","timestamp":"2019. április. 08. 10:03","title":"Pofátlan trükkel húzta le 1493 kamu iPhone-nal és 255 millió forinttal az Apple-t két diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi ingatlanhoz is elég alacsony áron jutott hozzá. Tüttő egyébként jelenleg XII. kerületi politikus, nem egészen világos, miért az V. kerületben indulna.","shortLead":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi...","id":"20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f59199-4e8a-40c3-98ca-f5b6a88d0f54","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","timestamp":"2019. április. 09. 12:28","title":"Magyar Narancs: A belvárosi ellenzéki jelölt is érintett lehet a kerületi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e60cde-d1de-4949-8585-3faeae29a15d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA és az EU közti vita az Airbus és a Boeing támogatása miatt már 14 éve tart.","shortLead":"Az USA és az EU közti vita az Airbus és a Boeing támogatása miatt már 14 éve tart.","id":"20190409_Washington_szupervamokkal_fenyegette_meg_Brusszelt_ha_tovabb_tamogatja_az_Airbust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e60cde-d1de-4949-8585-3faeae29a15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910c2e-bdfb-40d5-a548-c610e661419c","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Washington_szupervamokkal_fenyegette_meg_Brusszelt_ha_tovabb_tamogatja_az_Airbust","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Washington szupervámokkal fenyegette meg Brüsszelt, ha tovább támogatja az Airbust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]