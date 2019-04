A dél-angliai Crewe-ban működő autógyártó teljesen új, négyajtós Grand Tourere a szokásoknak megfelelően olyan lesz, mint egy luxus szalon. Erre szükség is van, ha egy modell versenytársa a Rolls-Royce Ghost illetve a Mercedes-Maybach S600.

Amint azt a képen látható vázlat és a motorháztető kép is mutatja, a modell stílusa követi a Continental GT vonalait. Bár a Flying Spur anno a Continental GT négyajtós testvéreként vált ismertté, azért nagyon jól megkülönböztető formateret kapott mindig is, mint a Bentley kétajtós alapmodellje.

A legújabb Continental GT-t tavaly mutatták be, a közelmúltban pedig megérkezett a V8-as GT Convertible is, amelyet már élőben is láthattunk a budapesti szalon megnyitóján.

Már Bentley-ért sem kell Bécsbe menni Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának.

A következő Flying Spur-nál mint hírlik, még a "régi" motorok teljes választéka kapható lesz, beleértve a Bentley V8 és W12 benzines opcióit, valamint egy plug-in hibridet is, amely egy V6-os benzinmotor köré épül. A hibrid opció kulcsfontosságú a Bentley értékesítésének megerősítésében Kínában.

