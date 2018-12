Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának.

Bentley-t is forgalmaz mostantól a százszázalékosan osztrák tulajdonú Porsche Inter Auto Hungária Kft. Nem lehet mondani, hogy döcögősen indulnak, ugyanis az angliai luxusmárkára vonatkozó tizenöt darabos kvótát, amelyet az idei töredék évre kaptak, már el is adták. A jövő évi egység ugyanennyi autóra szól, de úgy tűnik, harminc autóval sem lennének nagy gondban.

Főleg most, hogy megérkezett a legnagyobb újdonság, a Bentley Continental GT- és GT Convetible is, amely utóbbinak még csak a múlt héten volt a bemutatója, de egyet már el is tudtak hozni belőle Budapestre. A motorháztető alatt egy 6 literes W12-es erőforrás található, mely egy nyolcfokozatú duplakuplungos automataváltón keresztül adja le 635 lóerős teljesítményét, illetve 900 Nm-es nyomatékát.

Mivel ez a család a kabrió és a kupé változat most az igazi szenzáció, ezekből várható arányaiban a legtöbb eladás a közeljövőben. Türelem még így is kell, ugyanis 2019 végén fogja megkapni az értesítést, az, aki ilyet rendelt, hogy várják autóátadásra a budapesti szalonba.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

Nagyjából Magyarországon 600-700 fő az, aki ezekből az igazán a felső árkategóriát – kétszázezer eurót meghaladó – autókból válogat. Befutott emberek, akiknek a motivációja elég hasonló, de a választásuk már sokkal inkább márkafüggő.

A Bentley esetében ez például arról szól, hogy ne jöjjön szembe egy hasonló, manapság nagyon divatos SUV. Egy Bentley Bentayga 80 milliós ára pedig már elég jól működik szűrőként. Egy itthoni kereskedés előnye egy nyugati dílerrel szemben az, hogy ezeket a fontos kuncsaftokat ismerik is, nekik sem kell külön bemutatkozni, tudják jól kik ők. És ezt értékelik.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

Fontos megemlíteni, hogy pont az ilyen, alapvetően nagy motorokat, V8-as W12-es benzinmotorokat használó márkát, mennyire érzékenyen érintett, hogy az idéntől új fogyasztási és környezetvédelmi teszteknek kell megfelelniük. Bevezették az úgynevezett WLTP procedúrát, amelynek minden új modellt alá kell vetni. Az egész mérési rendszer időbeni átfuttatása viszont akkora fennakadásokat okozott idén az autógyártóknak, hogy idén a Bentley emiatt, közel 400-500 autót nem tudott eladni, ami egy olyan gyártónál, amely évente 10 ezer darabot forgalmaz, komoly kiesés.

A másfél millió eurós beruházással megvalósult budapesti Bentley-szalon egyébként a hazai Porsche-központ szomszédságában épült – a Bentley is Volkswagen-konszern tulajdona –, itt lesz a szervizcentruma is, amely szintén hozzá tesz majd a Bentley forgalmához. A szervizjogokat is megkapta, de annak megnyitásáig még pár hónap hátra van.

