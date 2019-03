Hivatalos: itt az új Bentley Continental GT V8

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","shortLead":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","id":"20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f8f8d5-2e5f-4efd-a646-2dbaf91b865f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","timestamp":"2019. március. 17. 11:49","title":"Unokázós csalók: 17 éves fiút is elfogtak a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f41e04-ab5b-4a97-babd-d8a75a5d867b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_facebook_leallas_mobilszam_csereje_orosz_tudosok_ido_visszaforgatasa_delutani_alvas_vernyomas_star_wars_fogatverseny_jatek","timestamp":"2019. március. 17. 11:03","title":"Ez történt: annyira lebénult a Facebook, hogy már hülyeség is terjedni kezdett róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők hétvégi, erőszakba torkollott megmozdulása miatt. Azt is jelezte, hogy azokon a helyeken, ahol az \"ultrák\" randalíroztak, betiltják a további tüntetéseket.","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány...","id":"20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039bb310-a469-4b62-8429-6c2fa82a0e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 18. 20:49","title":"Belebukott a párizsi rendőrfőnök a sárgamellényesek tüntetéseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy villanymozdony tetejénél csaptak fel a lángok, személyi sérülés nem történt.\r

