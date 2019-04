Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt megtudhatja, mit (nem) kellett volna elhinnie az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt...","id":"20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08219cff-2428-4746-b86b-c7b2e86ebabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","timestamp":"2019. április. 10. 09:33","title":"Ön is továbbküldte \"a Facebook üzenetét\"? Nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A magyarok összvagyonának negyede 40 ezer ritka jómódú háztartásnál van, a középosztály helyett a gazdagok lettek az elmúlt néhány év nyertesei – derül ki az MNB adataiból. Arról is szó esett a vagyonfelmérést bemutató sajtótájékoztatón, hogyan jöhetnek ki olyan magas számok az átlagvagyonról, amennyi pénzhez nem sokan juthatnak hozzá egyszerre.","shortLead":"A magyarok összvagyonának negyede 40 ezer ritka jómódú háztartásnál van, a középosztály helyett a gazdagok lettek...","id":"20190409_27_millio_forint_haztartasok_atlagvagyona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ce3a48-c5ee-4c78-9841-634623f1a85c","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_27_millio_forint_haztartasok_atlagvagyona","timestamp":"2019. április. 09. 12:30","title":"Látott már egyben 27 millió forintot? Ennyi a magyar háztartások átlagvagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","shortLead":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","id":"20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac47479-c747-4cf1-b7be-b88f130111ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","timestamp":"2019. április. 09. 06:44","title":"Autó és kamion ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás hatására a Kreml közbelépett.","shortLead":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás...","id":"20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95657-da57-421d-b758-823d76c947bf","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","timestamp":"2019. április. 08. 13:46","title":"Elengedik az Oroszországban raboskodó ceteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a svéd márka új szedánja, mely 190-390 lóerős motorokkal rendelhető.","id":"20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec99ffd-a244-4e10-a4db-97aff33bea2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddba91df-9918-47fd-8b09-fe53b96ccf2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_hazankban_az_uj_volvo_s60_115_millio_forint_az_alapara","timestamp":"2019. április. 09. 11:21","title":"Hazánkban az új Volvo S60, 11,5 millió forint az alapára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","shortLead":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","id":"20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e78a5f-9f42-435d-9a69-b291b71091a5","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","timestamp":"2019. április. 08. 11:17","title":"\"Itt nincs mutyi-duma, kamu, svindli\" - Mucsi Zoltán, Nagy Ervin és Molnár Piroska is csatlakozott a noÁr új klipjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6129b3a-f1a9-4ef8-92a3-56690d5a095f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást gyűjtenek a pedagógusok között.



","shortLead":"A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást gyűjtenek a pedagógusok között.



","id":"20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban_Viktornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6129b3a-f1a9-4ef8-92a3-56690d5a095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da270834-2049-41ae-a597-7e51eff3efa0","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. április. 08. 15:56","title":"Dühös nyílt levelet írtak a budaörsi tanárok Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]