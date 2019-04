Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","shortLead":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","id":"20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5e7b61-2d0c-442e-b22c-c27fffc9085c","keywords":null,"link":"/sport/20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2019. április. 09. 14:21","title":"Elütötték az argentin szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig arról beszélt, hogy a cég fontos stratégiai partnere a kormánynak. ","shortLead":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig...","id":"20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e6a2-fd14-446f-9f35-995a2a76b88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","timestamp":"2019. április. 09. 17:59","title":"A magyar kormánynak eszébe sincs szakítani a Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostaninál is drágább lehet az üzemanyag.","shortLead":"A mostaninál is drágább lehet az üzemanyag.","id":"20190410_Hosszu_idore_baratkozhatunk_a_400_forint_folotti_benzinarral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3d2fd-910b-4a19-b823-cdb9a0324cb8","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Hosszu_idore_baratkozhatunk_a_400_forint_folotti_benzinarral","timestamp":"2019. április. 10. 07:07","title":"Hosszú időre barátkozhatunk a 400 forint fölötti benzinárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","shortLead":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","id":"20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf98542-1fb1-40a9-bbe5-dddd23f440ed","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","timestamp":"2019. április. 09. 08:31","title":"Ókovács kérésére afroamerikainak vallja magát az Operaház 15 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben a 2019/20-as évadtól felel a színház repertoárjáért. Schell Judit szerint míg a Nemzeti Színház mindig is ki volt téve a politikai meccseknek, addig a Tháliába pont azért szeretnek járni a nézők, mert felhőtlenül szórakozhatnak, és elfelejthetik azt, amit előtte és utána a híradásokból kapnak.","shortLead":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben...","id":"20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febe4977-e815-4ff9-b332-53b8b9757cde","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","timestamp":"2019. április. 09. 10:40","title":"Schell Judit: A színházi katasztrófaturizmus nem a művészetről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","shortLead":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","id":"20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd206e-9cfe-489f-998b-1df2c34c6089","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]