Az "azonnal lecsapott a karma" típusú videók csattanója éppen az, hogy egy idióta nagymenőzik az utcán, de pont jön egy rendőr és jól elkapják. De mi van, ha a két szereplőt ugyanaz a személy játssza?

Ez a videó pont ilyen, egy NYPD zsaru a Harlemben valamiért úgy érezte, hogy nagyon meg kell mutatnia, hogyan kell használni egy ilyen dirt bike-ot. Hát, sajnos, annyira nem sikerült.

A rendőrség azt mondta a The Postnak, hogy egy kereszteződésben elhagyott motort találtak. Ez az érvelés elég gyanús, mivel a háttérben egy csomó másik rendőr is álldogál, ami miatt nem valószínű, hogy csupán ez a helyzet, hanem sokkal inkább az, hogy elvették valakitől. A képsoron mindenesetre a rendőr tilos jelzésen, bukósisak nélkül, egy olyan motorral esett hasra, amilyet nem is lehet használni New Yorkban legálisan az utcán – írja a Jalopnik oldal.

