Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emeltek ellene.","shortLead":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette...","id":"20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf6502-fc94-4878-89b3-f7ef62c5c928","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","timestamp":"2019. április. 11. 08:24","title":"Szembement a forgalommal a 75 éves férfi az autópályán, mert meg akart halni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket idézett elő az égbolton.","shortLead":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket...","id":"20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b37f6d-c1d8-485d-a8d5-8999c4c34618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","timestamp":"2019. április. 11. 19:03","title":"Azt hitték, a földönkívüliek azok, pedig csak a NASA \"játszott\" egyet Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f1eb5a-d1a7-4e85-ada1-f5ce295afc17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bercsényi Balázs az autóversenyző Lewis Hamiltonnak is készített már tetoválást, de ezúttal más miatt figyelt fel rá a világsajtó.","shortLead":"Bercsényi Balázs az autóversenyző Lewis Hamiltonnak is készített már tetoválást, de ezúttal más miatt figyelt fel rá...","id":"20190411_70_ismeretlen_embert_kotott_ossze_egy_eletre_egy_magyar_tetovalomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f1eb5a-d1a7-4e85-ada1-f5ce295afc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61cf9e-7e57-466f-befb-664fdc7f17db","keywords":null,"link":"/elet/20190411_70_ismeretlen_embert_kotott_ossze_egy_eletre_egy_magyar_tetovalomuvesz","timestamp":"2019. április. 11. 14:07","title":"70 ismeretlen embert kötött össze egy életre egy magyar tetoválóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de kaptak egy komolynak tűnő, fenyegető levelet is.","shortLead":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de...","id":"20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a465a6f7-032a-49f8-86b7-079fafa5071f","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:50","title":"Megfenyegethették a tiltakozást szervező budaörsi pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak ügyeskedés árán lehetett az Office dokumentumaival dolgozni a Google Dokumentumokban, hamarosan azonban ez másként lesz.","shortLead":"Eddig csak ügyeskedés árán lehetett az Office dokumentumaival dolgozni a Google Dokumentumokban, hamarosan azonban...","id":"20190411_google_dokumentumok_google_docs_microsoft_office_word_excel_powerpoint_fajlok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1ec2ed-59e8-4e5e-b630-45f4f1df5bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_google_dokumentumok_google_docs_microsoft_office_word_excel_powerpoint_fajlok","timestamp":"2019. április. 11. 15:33","title":"Olyan frissítést kap a Google Dokumentumok, amire mindenki régóta várt már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök azonnal hatállyal elrendelte az országon átvezető Barátság orosz kőolajvezeték átmeneti lezárását, miután Moszkva megtiltotta a Fehéroroszországból érkező alma és körte importját.\r

","shortLead":"Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök azonnal hatállyal elrendelte az országon átvezető Barátság orosz kőolajvezeték...","id":"20190412_Mar_Feheroroszorszag_es_Oroszorszag_is_szankciokkal_bunteti_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9c8268-3557-4951-ba52-0e7d949d3c20","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Mar_Feheroroszorszag_es_Oroszorszag_is_szankciokkal_bunteti_egymast","timestamp":"2019. április. 12. 12:23","title":"Már Fehéroroszország és Oroszország is szankciókkal bünteti egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a Bozsik Stadionnál talált szerkezetet hatástalanítják. A műveletre április 28-án kerül sor. ","shortLead":"Ezúttal a Bozsik Stadionnál talált szerkezetet hatástalanítják. A műveletre április 28-án kerül sor. ","id":"20190412_Ujabb_vilaghaborus_bomba_hatastalanitasara_keszulnek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3628e-cbd4-43cd-a03d-54c811d61510","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Ujabb_vilaghaborus_bomba_hatastalanitasara_keszulnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 12. 13:35","title":"Újabb világháborús bomba hatástalanítására készülnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]