Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","shortLead":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","id":"20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efef638c-f656-4429-800b-78bc4bbb54b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","timestamp":"2019. április. 11. 21:59","title":"Összetört az izraeli Hold-szonda a landoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök azonnal hatállyal elrendelte az országon átvezető Barátság orosz kőolajvezeték átmeneti lezárását, miután Moszkva megtiltotta a Fehéroroszországból érkező alma és körte importját.\r

","shortLead":"Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök azonnal hatállyal elrendelte az országon átvezető Barátság orosz kőolajvezeték...","id":"20190412_Mar_Feheroroszorszag_es_Oroszorszag_is_szankciokkal_bunteti_egymast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9c8268-3557-4951-ba52-0e7d949d3c20","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Mar_Feheroroszorszag_es_Oroszorszag_is_szankciokkal_bunteti_egymast","timestamp":"2019. április. 12. 12:23","title":"Már Fehéroroszország és Oroszország is szankciókkal bünteti egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Súlyosbították az elsőfokú ítéletet: nem felfüggesztett, hanem letöltendő büntetést kapnak az útlevélbotrány szervezői.","shortLead":"Súlyosbították az elsőfokú ítéletet: nem felfüggesztett, hanem letöltendő büntetést kapnak az útlevélbotrány szervezői.","id":"20190411_Letoltendo_bortonre_iteltek_a_magyar_allampolgarsagot_szerzo_ukranok_segitoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc8c09b-e15e-45ab-9a9d-b6e3f56c8faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Letoltendo_bortonre_iteltek_a_magyar_allampolgarsagot_szerzo_ukranok_segitoit","timestamp":"2019. április. 11. 18:21","title":"Letöltendő börtönre ítélték a magyar állampolgárságot szerző ukránok segítőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban egy régi tér vissza: Szebeni István ismét a TV2-nél köt ki.","shortLead":"Pontosabban egy régi tér vissza: Szebeni István ismét a TV2-nél köt ki.","id":"20190412_Uj_musorvezeto_erkezik_a_Tenyekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644a84-cd49-4766-9824-5347ca337d67","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Uj_musorvezeto_erkezik_a_Tenyekhez","timestamp":"2019. április. 12. 14:28","title":"Új műsorvezető érkezik a Tényekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","shortLead":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","id":"20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b35ec5-8013-4132-91ec-553d0cec520e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","timestamp":"2019. április. 11. 19:53","title":"A Wizz Air utasforgalma nőtt a legnagyobb mértékben Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","shortLead":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","id":"20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc9e98-6d9e-4c6b-887a-7a5dc50d662b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","timestamp":"2019. április. 12. 17:39","title":"A babakocsit kikerülve ment át a piroson az audis, a suzukis követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08489e3-097b-40aa-90da-592c0ac0adb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nincs sok hátra és a nagyközönség előtt is megnyílik az épület, amelynek épületében ötcsillagos szálloda üzemel majd.\r

\r

","shortLead":"Már nincs sok hátra és a nagyközönség előtt is megnyílik az épület, amelynek épületében ötcsillagos szálloda üzemel...","id":"20190412_Lenyugozo_video_keszult_a_megujult_Parisi_udvarrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08489e3-097b-40aa-90da-592c0ac0adb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5db14a-b156-46a7-a29b-cc108e8e50d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Lenyugozo_video_keszult_a_megujult_Parisi_udvarrol","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Lenyűgöző videó készült a megújult Párisi udvarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír érkezett róla.","shortLead":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír...","id":"20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367667d6-bb86-4cbf-831a-2a645bf8922b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","timestamp":"2019. április. 12. 20:03","title":"Az egyik legfontosabb dolgot már most tudjuk az idén érkező Samsung Galaxy Note10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]